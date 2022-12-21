HDP ile ilgili flaş gelişme! En geç iki hafta içinde...

Hakkında açılmış olan ve binlerce delille PKK terör örgütü siyasi kolu olduğu bilinen HDP hakkında kapatma davası devam ederken 2023 yılı bütçesinden tam 539 milyon TL Hazine yardımı alacağı hesaplandığına dikkat çeken Nedim Şener, Anayasa Mahkemesi'nin, terörist PKK/HDP finansmanını önlemesi gerektiğini belirtti. Şener, "Yasa gereği Hazine yardımının ilk bölümü ocak ayının ilk 10 gününde yapılacak. Bu da Anayasa Mahkemesi’nin ödeme yapılmadan önce en geç iki hafta içinde karar vermesini gerektiriyor. Yoksa, Yargıtay Başsavcılığı’nın belirttiği gibi Hazine’den ödenecek milyonlarca lira PKK terör örgütünün amaçları doğrultusunda kullanılacak" uyarısında bulunduğu Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

"30 Kasım 2022 tarihli, “PKK/HDP’ye 539.5 Milyon TL’lik Hazine Yardımı Durdurulsun” başlıklı yazım, terör örgütünün Hazine eliyle finanse edilmesine karşı bir tepkiydi.

Nihayet bu konuda Yargıtay Başsavcılığı yeni bir adım attı.

Bu ülkede şu çarpık gerçekle yaşıyoruz:

Güvenlik ve istihbarat birimleri PKK terör örgütü ile yurtiçinde ve dışında çok güçlü mücadele veriyor, Türk yargısı da PKK terörüyle mücadelede çok etkili.

PKK terör örgütü ile mücadelenin en zayıf olduğu alan ise siyaset. Yasaların, demokrasi, hukuk gibi kavramların arkasına saklanan PKK’nın sözcüsü HDP’li milletvekilleri TBMM içinde ve dışında her türlü propaganda ve provokasyonu yapıyorlar. Öte yandan hakkında da Anayasa Mahkemesi’nde kapatma davası devam ediyor.

Tüm bunlara karşın PKK/HDP Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi’den milyonlarca lira maddi yardım alıyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir garabet durum yoktur.

PKK/HDP’lilerin zaman zaman örnek verdiği Batılı ülkelerde, bırakın maddi yardımı vermeyi, askerine, polisine kurşun sıkan terör örgütü ile böylesine ilişkisi olan bir partinin hiçbir üyesine gün ışığı göstermezler.

UMUDU KAYBETMEYELİM

“Burası Türkiye...” diyeceksiniz ama yine de umutsuz olmayalım. Yargı bu konuda görevini yapıyor. Bilindiği gibi PKK’nın siyasi kolu HDP hakkındaki kapatma davası devam ediyor. Yargıtay Başsavcılığı’nın, 7 Haziran 2021 tarihinde PKK’nın siyasi kolu HDP hakkında kapatma istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne verdiği dilekçesi şu satırlarla bitiyordu: “Davalı siyasi partinin terör örgütü ile organik bağı nazara alındığında, Hazine yardımının siyasi parti faaliyetleri dışında terör örgütünün amaçları doğrultusunda kullanılabileceğinden, Hazine yardımlarının bulunduğu banka hesabına tedbiren bloke konulmasına karar verilmesi kamu adına arz ve talep olunur.”

KİMYASAL YALANI TBMM’YE TAŞINDI

Ancak Anayasa Mahkemesi, bu aşamada gerek olmadığına belirterek talebi reddetti.

Aradan tam 1.5 yıl geçti, kapatma davası Anayasa Mahkemesi’nde görülmeye devam ediliyor. Bu süre içinde PKK terör örgütü ile ilişkisini bitirmek bir yana daha da genişletti.

Daha birkaç hafta önce PKK tarafından ortaya atılan; Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kimyasal silah kullandığına ilişkin yalanını TBMM’de dillendiren ve konuyla ilgili soru önergesi veren HDP milletvekillerinin ağzından bebek katili Öcalan’ın adı düşmüyor.

Bir kadın milletvekili bütçe görüşmeleri sırasında TBMM kürsüsünde terör örgütü elebaşı Öcalan ve PKK’lı teröristler için başörtüsünü yere attı.

539.5 MİLYON TL HAZİNE YARDIMI

Hakkında açılmış olan ve binlerce delille PKK terör örgütü siyasi kolu olduğu bilinen HDP hakkında kapatma davası devam ederken 2023 yılı bütçesinden tam 539 milyon TL Hazine yardımı alacağı hesaplandı.

Kanuna göre son milletvekili genel seçimlerine katılma hakkı tanınan ve ülke barajını aşan siyasi partilere her yıl Hazine’den ödenmek üzere devlet yardımı yapılıyor. Hazine yardımı yerel seçimlerin olduğu yıllarda normal tutarın 2 katı, milletvekili seçimi yıllarında ise 3 katına çıkıyor.

Bu kapsamda PKK’nın siyasi ayağı HDP’ye 2023 yılı bütçesinden toplam 539.5 milyon TL Hazine yardımı yapılacak.

Yasa gereği Hazine yardımının 179.8 milyon liralık kısmı ocak ayının ilk 10 gününde, kalan kısmı ise Yüksek Seçim Kurulu’nca seçim kararının ilan edilmesini izleyen 10 gün içinde HDP’ye ödenecek.

PKK AMAÇLARINA KULLANABİLİR

“Ödenecekti” demek gerekiyor. Çünkü, Yargıtay Başsavcılığı PKK’nın siyasi kolu HDP’ye yapılan Hazine yardımının bloke edilmesi için Anayasa Mahkemesi’ne ikinci başvurusunu da yaptı. Başsavcılığın dilekçesinde bu talep şöyle dile getirildi: “7 Haziran 2021 tarihli iddianamemiz ve 29 Kasım 2021 tarihli esas hakkındaki görüşümüzde ayrıntılarıyla açıklanan ve davalı partinin terör örgütü ile organik bağını gösteren eylem ve söylemlerine devam ettiği anlaşılmakla, sadece partinin ihtiyaçları veya parti çalışmalarında kullanılmak gayesiyle verilen devlet yardımlarının parti faaliyetleri dışında terör örgütünün amaçları doğrultusunda kullanılmasının engellenmesi bakımından bu yardımların geri alınmasındaki olası güçlükler gözetilerek, devlet yardımlarının bulunduğu banka hesabına tedbiren bloke konulmasına karar verilmesini yeniden talep etmek zarureti hasıl olmuştur.

KARAR VERİLMELİ

Davalı parti ile ilgili açılan davada delillerin toplandığı ve karar aşamasına gelindiği de gözetilerek; davalı parti hakkında kapatma kararı veya devlet yardımından yoksun bırakılma kararı verilmesi halinde ödenen ya da ödenecek devlet yardımının harcanma ihtimali nazara alınarak; talebimizin ivedilikle görüşülüp devlet yardımının bulunduğu banka hesabına dava süresince tedbiren bloke konulmasına karar verilmesi kamu adına arz ve talep olunur.”

Yasa gereği Hazine yardımının ilk bölümü ocak ayının ilk 10 gününde yapılacak. Bu da Anayasa Mahkemesi’nin ödeme yapılmadan önce en geç iki hafta içinde karar vermesini gerektiriyor. Yoksa, Yargıtay Başsavcılığı’nın belirttiği gibi Hazine’den ödenecek milyonlarca lira PKK terör örgütünün amaçları doğrultusunda kullanılacak."