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HDP il binası önünde eylem yaparken babasının ölüm haberini aldı

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül’de HDP il binasına gelerek oturma eylemi başlatan ilk aile olan Şahap Çetinkaya’nın kardeşi hastanede hayatını kaybetti.

11 Eylül 2019 Çarşamba 13:27
HDP il binası önünde eylem yaparken babasının ölüm haberini aldı

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül’de HDP il binasına gelerek oturma eylemi başlatan ilk aile olan Şahap Çetinkaya’nın kardeşi hastanede hayatını kaybetti. ’Başlarım sizin Kürdistan davanıza’ diyerek eylemin sembol ismi haline gelen Aysel Bozkurt, eylem sırasında babasının ölüm haberini alınca fenalaştı.


Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül’de HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen Şahap Çetinkaya’ya yeğeni Aysel Bozkurt da destek vermiş, Bozkurt HDP’lilerle girdiği tartışmada ’Başlarım sizin Kürdistan davanıza, sizin çocuğunuz hangi özel okulda okuyor, eşiniz hangi plajda’ diyerek eylemin sembol ismi haline gelmişti. Amcasına destek vermek için bugün de HDP il binası önüne gelen Bozkurt, hastanede tedavi gören babasının ölüm haberini aldı. Babası Celal Çetinkaya’nın ölüm haberini alan Aysel Bozkurt, sinir krizleri geçirip fenalaştı. HDP il binası önünde feryadı yürekleri dağlayan Aysel Bozkurt, sağlık ekipleri tarafından sakinleştirildi. Bozkurt, sakinleştikten sonra cenaze işlemleri için taksi ile hastaneye gitti.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 13:27
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