HDP, 31 Mart 2019 yerel seçimlerde hem CHP hem de bölgesel bazdaki Kürt partilerle ittifak yapıyor. 24 Haziran seçimlerinde bölge halkının tokatını yiyen HDP, Doğu ve Güneydoğu’daki vatandaşların AK Parti’ye duyduğu teveccühünü kırmanın peşinde. Peki HDP hangi partilerle yerel seçim ittifakı yaptı? HDP’nin ittifak yaptığı partiler hangileri?

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "İttifakla Kürt halkının ulusal birliğine hizmet edecek tarihsel bir adım atmış olacağız. Bu oldukça önemli ve değerli bir aşamadır. Halkımızın bizden beklentisi de budur" ifadesini kullandı.

İşte HDP’nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerde ittifak yaptığı partiler:

Azadi Hareketi, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Devrimci Demokratik Kürt Derneği (DDKD), İnsan ve Özgürlük Partisi, Kürdistan Komünist Partisi, Platforma Demokratên Kurd (PDK) ve Kürdistan Demokrat Partisi-Türkiye (PDK-T)