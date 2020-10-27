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Gündem HDP güya saldırıyı kınadı! Terör örgütüne tek kelime yok
Gündem

HDP güya saldırıyı kınadı! Terör örgütüne tek kelime yok

HDP, dün gece saatlerinde YPG/PKK'nın Hatay'daki kalleş saldırısı kınadı. Tabii HDP, her zaman olduğu terör örgütü PKK'nın ismini vermeden sadece saldırıyı kınadıklarını söylemekle yetindi.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 14:07:00 -
HDP güya saldırıyı kınadı! Terör örgütüne tek kelime yok

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşmasına başlamadan önce İskenderun'da PKK'lı teröristlerin saldırısına değinen HDP'li Sancar, saldırıyı en sert şekilde kınadıklarını dile getirdi.

''Neyin nasıl yaşandığını bilmek halkın hakkıdır'' 

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, saldırıyı kınadıklarını şu ifadelerle aktardı:

"Dün akşam İskenderun'da acı bir olay yaşandı. Tesellimiz çok fazla zararın ortaya çıkmamış olması ve can kaybının yaşanmamış olmasıdır. Canlı bomba saldırısı olduğu söyleniyor. Bunu en sert şekilde kınıyoruz. Ancak iktidarın da bu konularda halkı gecikmeden aydınlatma sorumluluğu olduğunu tekrar hatırlarıyoruz. Neyin nasıl yaşandığını bilmek halkın hakkıdır. Bunu anlatmak iktidarın sorumluluğudur. Bütün İskenderun halkına, tüm halkımıza geçmiş olsun diyor ve saldırıyı kınadığımı tekrar belirtiyorum. "

Ne olmuştu?

Hatay'ın Payas ilçesinde dün akşam kontrol noktasına taciz ateşi açan, çıkan çatışmanın ardından bir vatandaşın aracını gasbeden PKK’lı 2 terörist ile kaçtıkları İskenderun’da çatışma çıktı. Çatışmada teröristlerden biri üzerindeki bombayı patlattı, diğeri ise etkisiz hale getirildi.

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