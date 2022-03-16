Cumhur İttifakı'nın Meclis'e sunduğu yeni seçim kanunu teklifinin Millet İttifakı'nda çarşıyı fena karıştırdığını belirten Hikmet Genç, "CHP'nin gizli ortağı, tezkere kardeşi HDP eline çekirdeği almış olanları seyrediyor" tespitini yaptı. "28 Şubat Yuvarlak Masa İttifakı"nın dağılabileceği öngörüsünde de bulunan Genç, üçüncü bir ittifakın ortaya çıkabileceğine işaret etti. İşte Akşam gazetesindeki o dikkat çekici yazı:

"Cumhur İttifakı milyon defa 'zamanında seçim' demesine rağmen, muhalefet "hemen seçim, derhal seçim" deyip durdu.

Sonunda Cumhur İttifakı yeni seçim kanununu Meclis'e getirdi. Geçerli olması için üzerinden en az 1 sene geçmesi lazım. Laftan anlamıyorlardı, cumhur ittifakı Meclis'e getirdiği yeni seçim kanunuyla anlatmaya çalıştı. 'Erken seçim niyetimiz yok'... (Muhalefet yarın yine; "5 dakka sonra seçim" der mi orasını bilemeyiz!)

Seçim barajı yüzde 7'ye düşürülüyor. Âlâ... 80 darbesinden kalma yüzde 10 barajından kurtulacağız.

İttifakları etkilemeyecek. Zira ittifak içerisinde yer alan her parti (ne oy alırlarsa alsın), ittifakın toplamda yüzde 7'yi geçmesiyle barajı geçmiş olacak.

Bu da güzel. İttifaklar güçlenecek.

Ama bir risk de var. İttifakları çoğaltabilir. Toplamda yüzde 7 alabileceğine inanan partiler müttefiklerinden ayrılıp ayrı bir ittifaklar kurabilirler.

En kritik madde ise şu. İttifak içindeki partiler aldıkları oy nispetinde vekil çıkartabilecekler.

İttifaklarda kartların bir daha karılmasına sebep olacak madde... Yani milletvekili çıkartmak istiyorsan müttefiklerinin oyları işe yaramıyor. Kendi oylarına bakacaksın. Artık, "artık" oylardan (beleşten) vekil çıkartmak yok.

Ne âlâ. Temsilde adalet budur.

Peki bu ne demektir?..

Abdülkadir Selvi meseleyi damardan anlatmış;

"Babacan'ın, Davutoğlu'nun ya da Karamollaoğlu'nun partisi seçimlere Millet İttifakı ile girdikleri takdirde, yüzde 7 barajını aşabilecekler. Ama milletvekili hesabı o ilde aldıkları oy sayısına göre yapılacak. Bu durumda milletvekili olmak istedikleri takdirde Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Temel Karamollaoğlu'nun CHP listelerinden seçimlere girmeleri gerekecek."

El Hâk doğru. Yani CHP 3 vekillik kontenjanı 28 Şubat yuvarlak masa müttefiklerine vermek zorunda kalacak.

Akşener, aday olduğu ilden yeteri kadar oy alabilirse Meclis'e girebilecek.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın durumunu hesaplayan yok. (Yüzde sıfır virgül, sıfır bilmem ne kadar oyu vardı ya.) Onu da CHP kontenjanından vekil yapacaksın.

Gitti mi 4 CHP vekilliği!..

Bu arada CHP'nin gizli ortağı, tezkere kardeşi HDP eline çekirdeği almış olanları seyrediyor. Aslında onların da durumu pek iyi değil. Aday oldukları ilden yeteri kadar oy alabilirlerse bile toplamda yüzde 7 oy garanti değil. Masaya da almıyorlar.

Velhasıl, 6 patların 4'ü patlar mı?

28 Şubat Yuvarlak Masa İttifakı dağılır mı?..

3'üncü ittifak ortaya çıkar mı?

Bekleyip göreceğiz..."