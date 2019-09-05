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HDP Diyarbakır İl Eşbaşkanı Ceylan, yeniakit.com.tr'ye konuştu! Mağdur annelerden AK Parti'yi sorumlu tuttu

Yeniakit.com.tr'ye konuşan HDP Diyarbakır İl Eşbaşkanı Zeyat Ceylan, PKK terör örgütü tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelere ilişkin açıklamasında, "Aileleri mağduriyetleri üzerinden ikna ederek HDP'nin kapısına getirenler yanlış yapıyorlar." dedi ve 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Kürtlerin üzerinde baskının arttığını ifade ederek "Türkiye tarihinde darbeler süreci olmuştur ve bu darbelerde en çok acıyı Kürtler çekmiştir. Son darbede de maalesef AKP kazandı ve en büyük darbeyi biz yedik" dedi.

05 Eylül 2019 Perşembe 21:00

 Taha Emre Özdemir  Yeniakit.com.tr 

PKK terör örgütü tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin eylemine ilişkin yeniakit.com.tr'ye konuşan HDP Diyarbakır İl Eşbaşkanı Zeyat Ceylan, "Ben buradaki aileleri rencide edecek bir şey söylemek istemiyorum. Mağdur ve zayıf durumdalar. Bu mağduriyetleri üzerinden onları ikna edip HDP'nin kapısına getirenler yanlış yapıyorlar. Bir anne ne şekilde olursa olsun isterse çocukları gönüllü gitsin ya da sizin dediğiniz gibi kaçırılarak PKK'ya katılsın, evladı onun gözleri önünde değilse bu bir mağduriyettir." ifadelerini kullandı.

'Seçimi kaybedince öfkeleri arttı'

31 Mart seçimlerinden sonra AK Parti ve MHP'nin HDP'ye öfkesinin arttığını belirten Ceylan, şunları söyledi:

"31 Mart yerel seçimlerinde HDP kendine göre bir seçim rotası belirledi. Biz Kayyım'da olan bölge belediyelerinin yüzde 60'ına yakınını geri aldık. Bu çok önemli bir noktaydı. Büyük şehirler noktasında da faşizmi gerileteceğimizi vaat ettik ve metropollerde AKP ile MHP seçimi kaybetti. Biz seçimlerde CHP ismini zikretmeden demokrasi güçlerini destekleyeceğimizi söyledik ve bunu yaptık. Seçim sürecinde AKP ve MHP bloğu bize alabildiğine öfkelendi. Bu öfke neticesinde Diyarbakır, Mardin ve Van Belediyelerine Kayyım atadılar. "

'HDP, PKK ile ilişkilidir demek sorunları çözmüyor'

"Kürt sorunu benim yaşımdan daha uzun bir sorun. AKP ile başlayıp AKP ile biten bir sorun da değil. Kürt sorununun temel müsebbibi AKP de demiyoruz. Keşke AKP sorunu çözmeyi başarabilseydi. Şimdi 'HDP, PKK ile ilişkilidir.' diyerek istedikleri kadar bizi kriminalize etsinler, sorun çözülüyor mu? Türkiye'ye barış getiriyor mu?"

'Darbeler hep Kürtleri etkiledi'

"Maalesef Türkiye tarihinde darbeler süreci olmuştur ve bu darbelerde en çok acıyı kürtler çekmiştir. Son darbede de maalesef AKP kazandı ve en büyük darbeyi biz yedik. Figen Yüksekdağ'ın ve Selahattin Demirtaş'ın geçmişteki açıklamalarını (Biz sırtımızı YPG'ye, PYD'ye yasladık. Başkan APO'nun heykelini dikeceğiz.) keşke kendileri izah edebilseydi. Onlar da seçilmiş insanlar ve bugün hapisteler.

Biz emniyet güçlerine de söyledik. Ailelerden rahatsız değiliz ama Vatan Partisi gibi işi gücü karıştırmak olan partilerin kapımıza gelmesini doğru bulmuyor ve istemiyoruz. Buna müsaade de etmeyeceğiz."

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 21:00
  1. Van
  2. Mardin
  3. hdp
  4. HDP Diyarbakır İl Eşbaşkanı Zeyat Ceylan

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  • mustafamustafa41 dk önce
    KEMALİZM'İN PKK İÇİNDE VÜCUT BULMUŞ HALİ BU ADAM OLSA GEREK. AYNI KAFA AYNI ZİHNİYET. PKK TERÖR ÖRGÜTÜ DİYEMEYEN ZİHNİYET. SANKİ KÜRT GENÇLERİ DAĞA AKP YADA MHP KAÇIRIYORDA BU ŞEREFSİZ MADUR OLMUŞ GİBİ NASILDA KONUŞUYOR.İŞTE TAM BİR CHP KLASİĞİNİN PKK OLARAK HDP DE VÜCUT BULMUŞ HALİ BU.

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