HDP Diyarbakır İl Eşbaşkanı Ceylan, yeniakit.com.tr'ye konuştu! Mağdur annelerden AK Parti'yi sorumlu tuttu

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr

PKK terör örgütü tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin eylemine ilişkin yeniakit.com.tr'ye konuşan HDP Diyarbakır İl Eşbaşkanı Zeyat Ceylan, "Ben buradaki aileleri rencide edecek bir şey söylemek istemiyorum. Mağdur ve zayıf durumdalar. Bu mağduriyetleri üzerinden onları ikna edip HDP'nin kapısına getirenler yanlış yapıyorlar. Bir anne ne şekilde olursa olsun isterse çocukları gönüllü gitsin ya da sizin dediğiniz gibi kaçırılarak PKK'ya katılsın, evladı onun gözleri önünde değilse bu bir mağduriyettir." ifadelerini kullandı.

'Seçimi kaybedince öfkeleri arttı'

31 Mart seçimlerinden sonra AK Parti ve MHP'nin HDP'ye öfkesinin arttığını belirten Ceylan, şunları söyledi:

"31 Mart yerel seçimlerinde HDP kendine göre bir seçim rotası belirledi. Biz Kayyım'da olan bölge belediyelerinin yüzde 60'ına yakınını geri aldık. Bu çok önemli bir noktaydı. Büyük şehirler noktasında da faşizmi gerileteceğimizi vaat ettik ve metropollerde AKP ile MHP seçimi kaybetti. Biz seçimlerde CHP ismini zikretmeden demokrasi güçlerini destekleyeceğimizi söyledik ve bunu yaptık. Seçim sürecinde AKP ve MHP bloğu bize alabildiğine öfkelendi. Bu öfke neticesinde Diyarbakır, Mardin ve Van Belediyelerine Kayyım atadılar. "

'HDP, PKK ile ilişkilidir demek sorunları çözmüyor'

"Kürt sorunu benim yaşımdan daha uzun bir sorun. AKP ile başlayıp AKP ile biten bir sorun da değil. Kürt sorununun temel müsebbibi AKP de demiyoruz. Keşke AKP sorunu çözmeyi başarabilseydi. Şimdi 'HDP, PKK ile ilişkilidir.' diyerek istedikleri kadar bizi kriminalize etsinler, sorun çözülüyor mu? Türkiye'ye barış getiriyor mu?"

'Darbeler hep Kürtleri etkiledi'

"Maalesef Türkiye tarihinde darbeler süreci olmuştur ve bu darbelerde en çok acıyı kürtler çekmiştir. Son darbede de maalesef AKP kazandı ve en büyük darbeyi biz yedik. Figen Yüksekdağ'ın ve Selahattin Demirtaş'ın geçmişteki açıklamalarını (Biz sırtımızı YPG'ye, PYD'ye yasladık. Başkan APO'nun heykelini dikeceğiz.) keşke kendileri izah edebilseydi. Onlar da seçilmiş insanlar ve bugün hapisteler.

Biz emniyet güçlerine de söyledik. Ailelerden rahatsız değiliz ama Vatan Partisi gibi işi gücü karıştırmak olan partilerin kapımıza gelmesini doğru bulmuyor ve istemiyoruz. Buna müsaade de etmeyeceğiz."