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Gündem HDP bir siyasi parti değil Kandil’in irtibat ofisidir
Gündem

HDP bir siyasi parti değil Kandil’in irtibat ofisidir

İstanbul’da polise yumruklu saldırıda bulunan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz’i protesto eden şehit aileleri, HDP Genel Merkezi’ne siyah çelenk bıraktı.

Yeniakit Publisher
2022-06-16 12:20:00 -
HDP bir siyasi parti değil Kandil’in irtibat ofisidir

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Yılmaz ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz ile beraberindeki şehit aileleri, HDP Genel Merkez binası önünde basın açıklaması yaptı. Grup adına açıklamayı okuyan Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, milletvekilinin davranışıyla haddini aştığını söyledi. Sözen, “Bu olay gösteriyor ki HDP bir siyasi parti değil, PKK’nın, Kandil’in irtibat ofisidir. PKK’yı kınamayıp şımartanlar, polise atılan tokadın sebebidir” dedi.

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