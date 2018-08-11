HDP, bebek katillerini aklamaya çalıştı

OĞUZHAN GÜLTEKİN / ANKARA

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP, geçtiğimiz ay PKK’nın şehit ettiği Nurcan Karakaya ve 11 aylık Bedirhan bebeğin katledildiği yere bir heyet göndererek sözde rapor hazırlattı. İsmini vermek istemediğini söyleyen bölge halkıyla konuştuklarını ve patlamanın, Nurcan Karakaya’nın kullandığı aracın yakıt tankından meydana geldiğini, ayrıca olay yerine gelen askerlerin bölge halkını tehdit ettiğini iddia ederek bebek katillerini aklamaya çalıştı.

DAHA ÖNCE DE KÖYE GELDİ İDDİASI

Sözde raporda yer verilen iftiralara göre, Nurcan Karakaya’nın daha önce de söz konusu köye geldiği ve bir düğüne katıldığını dile getiren ismini vermek istemeyen kişinin, “Olayın gerçekleştiği yer köyümüzün merasına yakın bir yerdir. Koyunlarımızı o civarda otlatırken bile karakoldan özel izin alarak gittiğimiz bir yerdir. Gerçekleşen patlamada hayatını kaybeden kadın kardeşimiz daha önce de köyümüze gelmiş ve bir düğünümüze katılmıştı. Yine aynı gün üs bölgesine gidecekken yanlışlıkla Küçükdere bölgesine gitmişti. Orada ot toplayan köylüler nereye gittiğini sorduğunda; kadın, eşini aradığını söylemiş, bunun üzerine köylüler eşinin nerede olduğunu sorunca, üs bölgesinde olduğunu, karakola gitmek istediğini söylemiş, köylüler de yanlış yolda olduğunu söyleyip ona yardımcı olmuşlar ondan sonra araç uzaklaşmıştır.”

Astsubay eşinin, sanki yolunu kaybederek, bomba patlatılmadan ölmüş gibi izlenim vermeye kalkışan kimliği HDP’lilerde saklı şaibeli kişi, iftiralarına şöyle devam etmiş: “Böylesine bir yerde bir kadının yalnız, güvenliksiz ve acemi bir şoför olarak gitmesi doğru değil. Ben burada sormak istiyorum; bir kadın, yanında bebeğiyle nasıl tek başına bu ıssız ve güvenliksiz yerde seyahat eder?”

HDP’lilerin, astsubay eşinin bomba patlatılarak değil, bebeğiyle tek başına seyahat ettiği için öldüğü şeklinde bir izlenim vermeye kalkışması, PKK’lıların caniliğini örtbas girişimi olarak yorumlandı.

PKK’YI KURTARMAK İÇİN PATLAMANIN YAKIT TANKINDAN OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜLER

HDP’nin bölgeye gönderdiği heyetin, bölge halkıyla konuşmasından sonra hazırlanan raporda, ismini belirtmek istemeyen başka bir kişi de aracın yakıt tankı yüzünden patlamış olacağını iddia ettiği bilgisine yer verildi.

PKK BÖLGEDE SALDIRILAR DÜZENLEDİKLERİNİ KABUL ETMİŞTİ

Öte yandan, PKK’ya bağlı hareket eden HPG-BİM tarafından saldırı sonrasında yapılan açıklamada, bu bölgede son dönemde saldırılar düzenledikleri kabul edilmişti. Teröristler, olayın vahşetinden kurtulmak için de, anne ve bebeğinin öldüğü patlamayı ise kendi elemanlarının yaptığına dair doğrulama yapamadıklarını belirtmişti.