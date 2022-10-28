“HDP 6’lı masayı tesbih gibi salıyor”

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Sosyolog Adem Palabıyık, “Özellikle Millet İttifakının gölge üyesi HDP’nin birçok konuda çıkışını net olarak görebiliyoruz. HDP gölge siyaseti izliyor ama her yeri açıkta kaldı. Çünkü hem CHP hem de İYİ Parti ile yapılan görüşmelerin çoğu medyada görünür hale geldi. HDP, masayı istediği gibi yönetiyor hatta adayı dahi HDP’nin belirlemesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu isminin öne çıkarılmasının arkasında da bu mantık var. HDP’nin isteklerine evet diyen Kılıçdaroğlu, bakanlık dahil birçok konu başlığında HDP’ye göre hareket edeceğinin sinyallerini veriyor. İYİ Parti de bu sürece sesini çıkarmıyor, çünkü onlar da pastadan pay kapma derdinde, ülke menfaatinden ziyade siyaseti düşünüyorlar. Ama bu tutumları oldukça trajikomik görüntülerin ortaya çıkmasına sebep oluyor. HDP, neredeyse altılı masanın bütün üyeleri tespih yapmış sallıyor” dedi.

“TTB Başkanı Fincancı, neden PKK’nın zehirlediği çocuklardan bahsetmiyor”

Türk Tabipler Birliği (TBB) Başkanı Fincancı’nın TSK’ya kimyasal silah iftirasını da değerlendiren Sosyolog Palabıyık, “TSK hiçbir zaman böylesine bir girişimde bulunmaz, bu tam anlamıyla iftiradır. Fincancı, PKK’nın haplayarak öldürdüğü ve kandırdığı çocuklara neden değinmiyor. Sağlık ile ilgili bir kurumun başında olan bir ismin, PKK’nın haplamalarından haberdar olmaması ve görmezden gelmesi mümkün değildir. PKK, birçok eylemde bu yöntemleri kullanıyor. Öldürülen ya da yakalan PKK’lıların üstünden çıkan hapların veya diğer uyuşturucu maddelerinin binlerce görüntüsü çıktı. Fincancı, neden bu görüntüleri görmezden geliyor? Yahut Diyarbakır’da çocukları kaçırılan annelerin derdi neden paylaşılmıyor? HDP’nin misyoneri olarak görevine devam etmenin elbette bir anlamı yok. TSK gibi ülkemizin en önemli kurumlarından biri olan yapının böylesine bir eylem ile yan yana getirilmesinin tek mantığı, uluslararası bağlamda ordumuzu ve devletimizi küçük düşürmektir. Buna izin verilmemelidir” ifadelerini kullandı.