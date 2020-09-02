HD nedir? Yüksek çözünürlüklü video (HDTV Video veya HD video), standart tanımdan daha yüksek çözünürlük ve kalitede videoyu ifade eder. Yüksek tanımlı için standart bir anlam bulunmamakla birlikte, genellikle 480'den fazla dikey tarama çizgisine (Kuzey Amerika) veya 576 dikey çizgiye (Avrupa) sahip herhangi bir video görüntüsü yüksek tanımlı olarak kabul edilir. 480 tarama satırı, sistemlerin çoğu bunu büyük ölçüde aşsa da genellikle minimumdur. Normalden daha yüksek hızlarda (60 kare / saniye Kuzey Amerika, 50 fps Avrupa), yüksek hızlı bir kamera tarafından yakalanan standart çözünürlüklü görüntüler, bazı bağlamlarda yüksek tanımlı olarak kabul edilebilir. Yüksek çözünürlüklü video ile çekilen bazı televizyon dizileri, genellikle filme çekmek olarak bilinen bir teknik olan film üzerine çekilmiş gibi görünecek şekilde yapılır.

Full HD nedir?

Full HD LCD televizyonlarda 1920 sıra ve 1080 satır piksel mevcuttur.

İlk elektronik tarama formatı olan 405 satır, yerini aldığı mekanik sistemlerin çok daha az olması nedeniyle ilk "yüksek çözünürlüklü" televizyon sistemiydi. 1939'dan itibaren, Avrupa ve ABD 605 ve 441 hatlarını denedi, ta ki 1941'de FCC ABD için 525'i zorunlu kılana kadar. Savaş zamanı Fransa'da, René Barthélemy 1.042'ye kadar daha yüksek çözünürlükleri test etti. 1949'un sonlarında, resmi Fransız yayınları nihayet 819 ile başladı.

Full HD, bir çözünürlüğü ifade eder. Açılımı Full High Definition’dır. Türkçe'de “yüksek çözünürlüklü yayın” anlamına karşılık gelmektedir. Televizyondaki görüntü, piksel adı verilen noktacıkların bir araya gelmesiyle meydana gelir. HD yayının çözünürlüğü ister 1280×720, ister 1920×1080 piksel olsun, HD bir televizyon bu yayını sorunsuz olarak görüntüler.

HD film kalitesi ne anlama gelir?

HD film ifadesini günümüzde çokça duymaktayız. Peki nedir, HD film kalitesi? HD teknolojisi, yayıncılık anlayışının ulaştığı son noktalardan biridir diyebiliriz.

HD size daha kaliteli görüntü, ses ve izleme keyfinü yükseltir ama HD yayınlara ve filmlere ulaşabilmek için gerek yayıncı kuruluş gerekse kullanıcı tarafından daha gelişmiş cihazlar kullanılması gerekir.

Televizyon ekranının çerçeve oranı 4:3’tür. Film sektöründe bu oran 16:9’dur. Televizyon kanallarında izlenen reklam ve filmlerin çoğu yüksek kalitesi sebebiyle film kameraları ile hazırlanır. 35 mm film kamerası ile kazanılan kontrast oranı minimum 9 civarındadır. HD formatta ise bu oran 11 civarındadır. Böylece 35 mm’lik film kalitesine yakın bir görüntü kalitesi sağlanmış olur.