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Aktüel HBB'den temiz enerji hamlesi
Aktüel

HBB'den temiz enerji hamlesi

Yeniakit Publisher
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HBB'den temiz enerji hamlesi

Asya Kalkınma Bankası (AKB) tarafından hazırlanan Yenilenebilir Enerji Projesi kapsamında 8 il arasında dağıtılacak 150 milyon euroluk hibe desteğinde en büyük pay Hatay’ın oldu.

Antalya’da gerçekleşen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne (UNFCCC) taraf ülkelerin küresel iklim krizini ele aldığı COP31 zirvesinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla gerçekleştirilen lansman toplantısında imza töreni düzenlendi.

Belediyeler ve bağlı idareler tarafından toplam 186 MW gücünde güneş ve rüzgâr enerjisi santralleri kurularak yıllık yaklaşık 320 milyon kWh temiz enerji üretilmesi, 120 bin ton sera gazı emisyonunun önlenmesi ve 150.000 hanenin elektrik tüketiminin karşılanması hedeflenen Yenilenebilir Enerji Projesi’nin yaklaşık 6 milyon ağaç eşdeğerinde çevresel fayda oluşturması ve yine yaklaşık 800 milyon litre su tasarrufu sağlayarak ülkenin kuraklıkla mücadelesine önemli katkılar sunması amaçlanıyor.

 

Proje kapsamında Hatay, Malatya, İstanbul (Bağcılar), Tokat, Trabzon, Diyarbakır, Gaziantep ve Mardin’inde aralarında bulunduğu 8 il arasında en büyük pay Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne ayrıldı. 150 milyon Avroluk hibenin 60 milyon Avrosu HBB ve HATSU tarafından Hassa, Erzin ve Kumlu’da kurulacak güneş ve rüzgar enerjisi santrallerinde kullanılacak.

Projelerin hayata geçirilmesi ile HBB fosil yakıtlardan uzaklaşarak, enerji giderlerini önemli ölçüde azaltıp yatırımlarını faklı alanlara kaydıracak.

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