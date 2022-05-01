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Dünya Hazırlıklara başladılar: Almanya destekliyor! Rusya'dan petrol ithalatı
Dünya

Hazırlıklara başladılar: Almanya destekliyor! Rusya'dan petrol ithalatı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken ülkelerden yaptırımları artırmaya yönelik açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Alman basınının Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan Avrupa Birliği (AB) diplomatlarına dayandırdığı haberde, Almanya’nın Rusya’dan petrol ithalatının yasaklanmasını desteklediği ifade edildi. Slovakya ve Macaristan gibi ülkeler, Rus petrol kaynaklarına büyük bağımlılıkları nedeniyle şimdiye kadar ani bir ithalat yasağına karşı çıkmışlardı.

Yeniakit Publisher
2022-05-01 22:10:00 - 2022-05-01 22:15:51
Hazırlıklara başladılar: Almanya destekliyor! Rusya'dan petrol ithalatı

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle çeşitli ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırımları devam ediyor. AB de Rusya’ya yönelik yaptırımlarını artırmaya hazırlanıyor. Alman basınının Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan AB diplomatlarına dayandırdığı haberde, Almanya’nın Rusya’dan petrol ithalatına yasak getirilmesini desteklediği ifade edildi.

RUSYA'YA BASKIYI ARTIRMAK İÇİN...

AB Komisyonu’nun, Rusya’ya baskıyı artırmak için hazırladıkları 6’ncı yaptırım paketinde Rusya’dan petrol ithalatına yasak getirmesi beklenirken, Almanya’nın da söz konusu ambargoyu desteklemesiyle AB’de söz konusu yasağın uygulamaya konulmasının daha mümkün olması bekleniyor.

KARŞI ÇIKMIŞLARDI

Slovakya ve Macaristan gibi ülkeler, esas olarak Rus petrol kaynaklarına büyük bağımlılıkları nedeniyle şimdiye kadar ani bir ithalat yasağına karşı çıkmışlardı.

Alman Ekonomik İşler ve İklim Koruma Bakanlığı’nın "Enerji Güvenliğine İlişkin İkinci Yönetim Raporu’nda, Rus ithalatının Alman petrol tüketimindeki payı geçen yıla göre yüzde 35’ten yüzde 12’ye, gaz oranı yüzde 55’ten yüzde 35’e ve kömür oranı yaklaşık yüzde 50’den yüzde 8’e düştüğü belirtildi. 

 

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