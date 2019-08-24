Hazırlıklar masaya yatırıldı

Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, merkez ve merkeze bağlı ortaöğretim kurumlarının müdürleri ile bir araya geldi. Toplantıya Şube Müdürleri Muhammed Alpaslan Ünal, Süleyman Bekdaş ve Mehmet Başcil de katıldı.

2019-2020 eğitim-öğretim yılı hazırlıklarının masaya yatırıldığı toplantıda 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınav (YKS) sonuçları, destekleme ve yetiştirme kurslarının verimliliğinin arttırılması, ortak sınavlar, okul servisleri ve kantinlerinin denetlenmesi konuları da ele alındı.

Yıl içerisinde gerçekleşmesi planlanan proje ve çalışmalar hakkında görüş alış verişinde bulunulan toplantıda konuşanMilli Eğitim Müdürü Savaşçı, yıl boyunca yürütülen çalışmalara desteklerinden dolayı okul müdürlülerine teşekkür etti ve yeni eğitim-öğretim yılının hayırlara vesile olmasını temenni etti.