Hazırlık sınıflı Anadolu imam hatip liseleri yabancı dil öğrenmek isteyenlerin ilgi odağı oldu

ANKARA (AA) - SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, yabancı dil öğretiminde markalaşan yabancı dil hazırlık sınıfı uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin (AİHL), yabancı dil öğrenmek isteyen başarılı öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştığını belirterek, "Önceki yıllarda 6 dil vardı, bu yıl Japonca, Fransızca ve Farsça da eklenerek 9 yabancı dilin öğretimini yapıyoruz." dedi.



Nazif Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yabancı dil öğrenmek isteyen başarılı öğrencilerin ilk tercihleri arasında hazırlık sınıfı uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin bulunduğunu ve bu yılki Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav yerleştirme sonuçlarına göre bu okulların taban puanlarının oldukça yükseldiğini söyledi.



Yılmaz, Anadolu imam hatip liselerinde, 21. yüzyıl becerileri bağlamında öğrencilerin ilgi, kabiliyet ve kariyer hedeflerine göre program çeşitliliği uygulandığını dile getirerek, "Önceki yıllarda 6 dil vardı, bu yıl Japonca, Fransızca ve Farsça da eklenerek 9 yabancı dilin öğretimini yapıyoruz. Öğrencilerimize Arapça ve İngilizce ile birlikte Almanca, İspanyolca, Rusça, Çince, Fransızca, Farsça ve Japonca dillerinden birini en iyi şekilde öğrenme imkanı sunuluyor." bilgisini verdi.



- Türkiye genelinde en yüksek dilimden öğrencilerin tercihi oldu



Ülke genelinde hazırlık sınıfı programı bulunan 34 okulda toplam 48 uygulama bulunduğunu bildiren Yılmaz, "Genel Müdürlüğümüz, hızla değişen ve küreselleşen dünyada yabancı dil becerisiyle uluslararası düzeyde akranları ile rekabet edebilecek seviyede yetişen öğrenciler için dinleme, okuma, konuşma ve yazma olmak üzere 4 temel dil becerisini kazandıran 'Aracı Dilsiz' öğretimiyle program uyguluyor. Erken yaşta yabancı dil sorununu çözen gençleri topluma ve ülkemize hizmet edecek yetkin bireyler olarak hazırlıyor." değerlendirmesinde bulundu.



Nazif Yılmaz, dil öğretiminde markalaşan bu okullara öğrenci ve velileri tarafından büyük talep olduğunu belirterek, "Kartal AİHL 0,01 yüzdelik dilim ile İngilizce, Beyoğlu AİHL 0,81 ile Arapça, Beşiktaş Kız AİHL 1,31 ile Almanca, Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız AİHL 1,55 ile İspanyolca, Mehmet Emin Saraç AİHL 1,65 ile Rusça, İTO Marmara AİHL 2,08 ile Japonca, Şehit Mehmet Güder AİHL 6,50 ile Çince, Van AİHL 9,03 ile Farsça, Bakırköy AİHL 10,24 yüzdelik dilim ile Fransızca bölümlerine Türkiye genelinden öğrenci yerleşti." değerlendirmesinde bulundu.



Bu başarıda okulların etkinlik odaklı yabancı dil öğretimi yapmasının ve yoğunlaştırılmış dil programı uygulamasının önemini vurgulayan Yılmaz, öğretim programı hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Okullarımız, hazırlık sınıfı ile başlıyor, sonrasında 4 yıl daha eğitim veriyor. Bu süre zarfında aldıkları yoğunlaştırılmış dil eğitimiyle öğrenciler, hedef dilde ileri bir düzeye ulaşıyor. Bu okullarımızda dil projesine ek olarak 9. sınıftan itibaren fen ve sosyal bilimler programı da uygulanıyor ve üniversite sınavlarına etkin bir şekilde hazırlık yapılıyor."

Yılmaz, öğrencilere kaliteli bir dil eğitimi vermek için Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün rehberliğinde okulların üniversitelerle iş birliği yaptığını, akademisyenlerin ve uzmanların yer aldığı Okul Danışma Kurulları ile yabancı dil öğretiminde büyük bir mesafe aldıklarını, tecrübeli yabancı dil öğretmenlerinin yanı sıra ana dili, öğretilen dil olan öğretmenlerin de görev yaptığını belirtti.



- Dil öğretiminin niteliği farklı uygulamalarla geliştiriliyor



Nazif Yılmaz, öğrencilerde dil eğitiminin kalıcılığı ile ilgili yürüttükleri çalışmalar hakkında da bilgi verdi.



Genel Müdürlük olarak okulların tamamında uygulama birliğini sağlamak ve ortak kalite standartları oluşturmak için yılda iki kez Türkiye geneli eş zamanlı ortak sınavlar ve interaktif ortamda 4 temel dil becerisine yönelik yazılı, sözlü ve kompozisyon sınavlarıyla ölçme ve değerlendirme yapıldığını aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:



"Öğrencilerimize uygulanan dil eğitimi kapsamında, 10 dilde münazara, ulusal ve uluslararası model Birleşmiş Milletler uygulamaları, Uluslararası Model İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi, öğretilen 9 farklı dilde 3 gün süren Liderler ve Delegeler Zirvesi gerçekleştiriliyor. Yüz yüze veya uzaktan konferanslar, öğrenci sempozyumları, paneller, Arapça başta olmak üzere bilgi ve etkinlik yarışmaları ile dil öğrenimi pekiştiriliyor. Eğitim ve öğretim faaliyetleri okullarımızda salgın süreci hariç yaz tatillerinde de devam ediyor. Yüz yüze ve uzaktan yapılan eğitimlere isteyen öğrenciler yurt dışında, isteyen öğrenciler kendi okulunda yabancı dil kamplarına katılıyor."



-Öğrencilere burs ve çeşitli alanlarda destek için paydaş iş birliği protokolü

Nazif Yılmaz, öğrencilere sunulan fırsatlarla ilgili de "Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı (MÜSDAV) ile yapılan bir protokol kapsamında Japonca, Çince, İspanyolca, Fransızca, Almanca, Farsça ve Rusça dillerine kayıt yaptıran öğrencilere 5 yıl boyunca burs desteği verilecek. Ayrıca yurt dışında yabancı dil geliştirme imkanı, akademik, kişisel gelişim, sosyal, tarihi, kültürel, sportif alanlar ile sosyal sorumluluk projelerinde destek sağlanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Akademik Destek Programı (ADEP) kapsamında hazırlık sınıfı uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin yükseköğretimi kazanma oranlarının yüzde 85'in üzerinde olduğunu aktaran Yılmaz, dil alanında tercih yapan öğrencilerin üniversite hazırlık sınıfı muafiyeti oranlarının da yüksek olduğunu kaydetti.



Yılmaz'ın verdiği bilgiye göre, hazırlık dil sınıfı programı uygulayan Anadolu imam hatip liseleri ve uyguladıkları diller şöyle:



1- Ankara Akyurt Muhammed Hamdi Yazır AİHL Arapça

2 - Ankara Yenimahalle Tevfik İleri AİHL İngilizce

3 - Ankara Çankaya Nurten Uşan AİHL İngilizce

4 - Bursa Yıldırım Bursa İpekçilik AİHL İngilizce

5 - Hatay Antakya Antakya Hz. Ayşe Kız AİHL Arapça

6 - İstanbul Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri AİHL İngilizce, Arapça

7 - İstanbul Bakırköy Bakırköy AİHL Fransızca

8 - İstanbul Başakşehir M. Emin Saraç AİHL İngilizce, Arapça, Rusça

9 - İstanbul Beşiktaş Beşiktaş Kız AİHL Almanca

10 - İstanbul Beyoğlu Beyoğlu AİHL Arapça

11 - İstanbul Güngören Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız AİHL İngilizce

12 - İstanbul Kadıköy Kadıköy AİHL İspanyolca, İngilizce

13 - İstanbul Kadıköy Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız AİHL İspanyolca, İngilizce

14 - İstanbul Kartal Kartal AİHL İngilizce

15 - İstanbul Küçükçekmece Şehit Mehmet Güder AİHL Çince, İngilizce

16 - İstanbul Pendik Ömer Çam AİHL Arapça, İngilizce

17 - İstanbul Sancaktepe Sancaktepe Teknoloji AİHL İngilizce

18 - İstanbul Üsküdar Çamlıca Kız AİHL İngilizce

19 - İstanbul Üsküdar İstanbul Ticaret Odası Marmara AİHL Arapça, Japonca, İngilizce

20 - İstanbul Üsküdar Tenzile Erdoğan Kız AİHL İngilizce, Arapça

21 - İzmir Karabağlar İzmir Kız AİHL Fransızca

22 - İzmir Karşıyaka Şehit Prof. Dr. İlhan Varank AİHL İSELMngilizce

23 - İzmir Konak Şehit Ömer Halisdemir Kız AİHL İngilizce, Almanca

24 - İzmir Menemen Şehit Hakan Gülşen AİHL İngilizce

25 - Karaman Merkez Prof. Dr. Ömer Dinçer AİHL Arapça

26 - Kayseri Melikgazi Erciyes AİHL Arapça

27 - Kocaeli İzmit Mehmet Akif Ersoy AİHL İngilizce, Arapça

28 - Konya Meram Tahir Büyükkörükçü AİHL Arapça

29 - Konya Selçuklu Mahmut Sami Ramazanoğlu AİHL İngilizce

30 - Mardin Artuklu Artuklu AİHL Arapça

31 - Rize Güneysu Kaptan Ahmet Erdoğan AİHL Arapça, İngilizce

32 - Samsun Atakum Atakum AİHL İngilizce, Arapça

33 - Trabzon Ortahisar Trabzon Kız AİHL Arapça

34 - Van İpekyolu Van AİHL Farsça



