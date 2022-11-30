Hazırlık maçında Medipol Başakşehir ile Hull City berabere kaldı: 1-1
Süper Lig’e verilen Dünya Kupası arasını değerlendirmek isteyen Başakşehir ile İngiliz ekibi Hull City karşı karşıya geldi.
Medipol Başakşehir, Dünya Kupası arasında Antalya'da gerçekleştirdiği ilk hazırlık maçında İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile 1-1 berabere kaldı.
Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin konakladığı otelin sahasında gerçekleştirilen müsabakaya Medipol Başakşehir, Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Biglia, Serdar Gürler, Aleksic, Berkay Özcan, Szysz ve Okaka ilk 11'iyle çıktı.
Konuk ekipte Türk oyuncular Ozan Tufan ile Doğukan Sinik müsabakaya ilk 11'de başladı.
Müsabakanın ilk yarısı 18. dakikada Daniel Aleksic'in penaltıdan attığı golle 1-0 Medipol Başakşehir üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçın 74. dakikasında Hull City, Tyler Smith'in golüyle skora dengeyi getirdi ve müsabaka 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Karşılaşmayı, İngiltere'den gelen 400 Hull City taraftarı da yerinde izledi.
Ayrıca Acun Ilıcalı da maçın başlamasıyla tribündeki yerini aldı.