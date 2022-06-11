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Spor Hazırlık döneminin ilk rakibi belli oldu
Spor

Hazırlık döneminin ilk rakibi belli oldu

Galatasaray'da yeni sezona ilişkin program henüz açıklanmasa da Avusturya'da İtalyan ekibi Salernitana ile bir hazırlık maçı yapılması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-11 21:36:00 -
Hazırlık döneminin ilk rakibi belli oldu

Galatasaray'da yeni sezona yönelik başta teknik kadro anlamında belirsizlik sürse de yeni sezonun hazırlık dönemi planlaması için çalışmalar devam ediyor. Galatasaray'ın hazırlık döneminde belli olan ilk rakibi İtalyan ekibi Salernitana.

La Cronache'nin haberine göre Salernitana, hazırlık döneminde Avusturya'da Tirol'ün Imst bölgesinde çalışmalarına başlayacak ve sonrasında Fugen'e geçecek. Avusturya'da yürütülen çalışmalarda da Galatasaray ile bir hazırlık maçı planlanıyor.

Salernitana'nın 7 Ağustos'taki İtalya Kupası maçı öncesi Avusturya'daki son hazırlık maçını Galatasaray ile yapacağı belirtildi.

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