  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Haziranda ABD'deki ölü sayısı artabilir

New York Times gazetesi, ABD’deki yetkililerinin iç yazışmalarında Haziran ayında ölü sayısının daha da artacağına dair beklentilerini dile getirdiklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 12:18:00 - 2020-05-06 12:21:44
Haziranda ABD'deki ölü sayısı artabilir

Münübe Yılmaz

New York Times gazetesi, ABD’deki yetkililerinin iç yazışmalarında Haziran ayında ölü sayısının daha da artacağına dair beklentilerini dile getirdiklerini duyurdu. Koronavirüsün merkez üssü ABD’de yetkililer son 24 saatte 1015 insanın virüs sebebiyle hayatını kaybettiğini ve bu rakamın son bir ayın en düşük günlük ölüm sayısı olduğunu söylese de, NY Times, ele geçirdiği belgelerde Washington yöntemi haziran ayında durumun çok daha kötü olacağını öngörüyor. ABD gündemine bomba gibi düşen bu yazışmada, Amerikan hükümetinin Mayıs ayı sonuna doğru her gün 200 bin yeni vaka tespit edilmesini ve her gün yaklaşık 3 bin insanın virüs sebebiyle hayatını kaybedeceğini beklediği ortaya çıktı. Haziran ayıyla birlikte vaka sayısında yaklaşık yüzde 70 oranında bir artık bekleyen uzmanlar ise, işletmelerin yeniden açılma kararının ülkede son 7 haftada alınan önlemlerin etkinliğini azaltacağını dile getirdi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

76

allahımdan dilerim abd kanada brezilya arjantin nato türk ülkeleri t.c israil avustralya halklarını ordularını rabbim yerle yeksan yok etsin inşallah amin
  • Yanıtla
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı