Haziranda ABD'deki ölü sayısı artabilir

Münübe Yılmaz

New York Times gazetesi, ABD’deki yetkililerinin iç yazışmalarında Haziran ayında ölü sayısının daha da artacağına dair beklentilerini dile getirdiklerini duyurdu. Koronavirüsün merkez üssü ABD’de yetkililer son 24 saatte 1015 insanın virüs sebebiyle hayatını kaybettiğini ve bu rakamın son bir ayın en düşük günlük ölüm sayısı olduğunu söylese de, NY Times, ele geçirdiği belgelerde Washington yöntemi haziran ayında durumun çok daha kötü olacağını öngörüyor. ABD gündemine bomba gibi düşen bu yazışmada, Amerikan hükümetinin Mayıs ayı sonuna doğru her gün 200 bin yeni vaka tespit edilmesini ve her gün yaklaşık 3 bin insanın virüs sebebiyle hayatını kaybedeceğini beklediği ortaya çıktı. Haziran ayıyla birlikte vaka sayısında yaklaşık yüzde 70 oranında bir artık bekleyen uzmanlar ise, işletmelerin yeniden açılma kararının ülkede son 7 haftada alınan önlemlerin etkinliğini azaltacağını dile getirdi.