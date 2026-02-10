Şeytanın çocukları havasını alacak! Akit yazdı satanist konser iptal oldu
Rusya ve Polonya'da satanizm propagandası yapan "Slaughter Top Prevail" ve "Behemoth" isimli sapkın müzik gruplarının İstanbul'da vereceği konserler, Akit'in haberlerinin ardından Beşiktaş Kaymakamlığı tarafından iptal edildi.
Rusya ve Polonya'da satanizm propagandası yapıp gençleri zehirledikleri gerekçesiyle yasaklanarak kovulan sözde müzik gruplar "Slaughter Top Prevail" ve "Behemoth" 10-11 Şubat'ta konser vermek için İstanbul'a gelecekti.
İstanbul Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde sahne alıp şeytanı resmeden yazı ve görsellere satanizmi pazarlayacak olan iki grupa karşı yetkililere harekete geçmeleri konusunda çağrılar yapılmıştı.
Akit de söz konusu skandalı, "Şeytanın satanist çocukları İstanbul'a geliyor" başlığıyla haberleştirmiş, Akit TV Ana Haber Bülteni'nde konu masaya yatırılmıştı.
Akit'in etkili haberlerinin ardından sapkın grupların konserleri, Beşiktaş Kaymakamlığı tarafından iptal edildi.