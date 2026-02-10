  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Şeytanın çocukları havasını alacak! Akit yazdı satanist konser iptal oldu
Gündem

Şeytanın çocukları havasını alacak! Akit yazdı satanist konser iptal oldu

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Rusya ve Polonya'da satanizm propagandası yapan "Slaughter Top Prevail" ve "Behemoth" isimli sapkın müzik gruplarının İstanbul'da vereceği konserler, Akit'in haberlerinin ardından Beşiktaş Kaymakamlığı tarafından iptal edildi.

Rusya ve Polonya'da satanizm propagandası yapıp gençleri zehirledikleri gerekçesiyle yasaklanarak kovulan sözde müzik gruplar "Slaughter Top Prevail" ve "Behemoth" 10-11 Şubat'ta konser vermek için İstanbul'a gelecekti.

İstanbul Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde sahne alıp şeytanı resmeden yazı ve görsellere satanizmi pazarlayacak olan iki grupa karşı yetkililere harekete geçmeleri konusunda çağrılar yapılmıştı.

Akit de söz konusu skandalı, "Şeytanın satanist çocukları İstanbul'a geliyor" başlığıyla haberleştirmiş, Akit TV Ana Haber Bülteni'nde konu masaya yatırılmıştı.

Akit'in etkili haberlerinin ardından sapkın grupların konserleri, Beşiktaş Kaymakamlığı tarafından iptal edildi.

1
Yorumlar

Neriman

İyiki varsın Akit

Akın

Sapkınlığın hiçbiri özgürlük değildir asla izin verilmemeli.
