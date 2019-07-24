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Hazır giyim ve tekstil sektörlerinin gündemi sürdürülebilirlik

İhracat ve istihdamın lokomotif sektörlerinden hazır giyim ve tekstil sektörleri, dünyadaki değişime uyum sağlayıp, güçlü konumunu korumak ve sürdürülebilirliği sağlamak için harekete geçti.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:20
Hazır giyim ve tekstil sektörlerinin gündemi sürdürülebilirlik

İhracat ve istihdamın lokomotif sektörlerinden hazır giyim ve tekstil sektörleri, dünyadaki değişime uyum sağlayıp, güçlü konumunu korumak ve sürdürülebilirliği sağlamak için harekete geçti.


Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB), Ege Bölgesindeki konfeksiyon firmalarının üretim odaklılıktan tasarım ve organizasyon odaklı bir yapıya geçmeleri için "Hazırgiyim Sektöründe Sürdürülebilir Rekabetin Geliştirilmesi Projesi" isimli Ticaret Bakanlığı destekli Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URGE) projesini hayata geçirmek için düğmeye bastı.


Hazır giyim ihracatını geliştirme URGE projesini 2 yıldır başarılı bir şekilde sürdürdüklerini belirten Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, hazır giyim sektörünün Ege Bölgesinde 1980 sonrasında ciddi bir gelişim ve dönüşüm geçirdiğini, 2000’li yıllarda kendi koleksiyonunu hazırlayan ve kendi koleksiyonlarını ihraç eder boyuta geçtiğini, bundan sonraki süreçte EHKİB üyelerinin dünyadaki değişime adapte olmaları için harekete geçtiklerini kaydetti.


Türk konfeksiyon sektörünün dünyadaki değişimi benimseyerek uzun yıllar Türkiye’nin istihdam ve ihracatta lokomotif sektörlerinden biri olmaya devam edeceğinin altını çizen Sertbaş, "Tüketim kalıplarını değiştiren hızlı ve ucuz üretim ile yüzleşmemiz gerekiyor. Önce üret sonra sat devri bitti. Önce sat sonra üret devrine geçiş var. Kişiye özel tasarım ve üretim önem kazanmakta. Bütün bu değişim döngüsünde rekabetçi olmamızın yolu sürdürülebilirlikten geçiyor, bu süreçte firmalarımızın yanında olmak için Hazırgiyim Sektöründe Sürdürülebilir Rekabetin Geliştirilmesi Projesini başlatmak için Ticaret Bakanlığı’na başvuracağız" diye konuştu.


Sanayi 4.0’ın sanayi sektörlerinin tamamında bir dijitalleşmeyi hayata geçirdiğine işaret eden EHKİB Başkanı Sertbaş, konfeksiyon sektöründe tasarım dışında; lojistik alt yapı, organizasyon becerisi ve dünyaya yayılabilmenin önem kazandığını, sanayi 4.0 trenini kaçırmamak için Hazırgiyim Sektöründe Sürdürülebilir Rekabetin Geliştirilmesi Projesi ile dijitalleşmeye odaklanacaklarını dile getirdi.



"Tüketicileri daha sürdürülebilir bir kullanım davranışına yönlendirebilirler"


Sürdürülebilirliğin kapsamı hakkında da bilgi veren Sertbaş şöyle devam etti:


"Sürdürülebilirlik; giysinin üretim aşamaları tasarım, ham madde üretimi; dikiminden sonrasındaki depolama, sevkiyat, pazarlama ve satış aşamaları, satış sonrasında kullanım, tekrar kullanım, tamir, geri dönüşüm, ileri dönüşüm ömrünü tamamladığı noktaya kadarki sorumluluğu kapsamaktadır. Sorumluluk sadece üreticiye ait değildir. Bu sorumluluğun tüketici ile paylaşılması gerekmektedir. Şirketler tüketicileri daha sürdürülebilir bir kullanım davranışına yönlendirebilirler. Bunun için davranış kalıplarının, düşünce yapısının değişmesi gerekmektedir. Böylelikle sürdürülebilirliği sağladığımız gibi, ekosisteme de daha az ayak izi bırakmış oluruz."


Sürdürülebilirlik kavramının aynı anda çok farklı konuyu içerdiğine dikkati çeken EHKİB Başkanı Burak Sertbaş, "Tüketim kalıplarını değiştiren hızlı ve ucuz üretim yapmak durumundaki konfeksiyon sektörü, çalışanların haklarını, adil ücret ve çalışma koşullarını evrensel boyutlarda savunmak ve uygulamak zorunda. Doğa dostu kumaş ve komponentleri kullanmak ve geliştirilmesini desteklemeli, böylelikle sürdürülebilir ham madde kaynaklarının üretimini desteklemek ve kullanımında öncelik vermek görevlerimiz arasında. Su tüketiminin azaltılması, geri dönüşüm, atık yönetimi ve enerji verimliliği dikkat etmemiz gereken konuların başında geliyor. Hazırgiyim Sektöründe Sürdürülebilir Rekabetin Geliştirilmesi Projesinde yer alacak firmalarımızla bu konulara odaklanacağız. Hazırgiyim Sektöründe Sürdürülebilir Rekabetin Geliştirilmesi isimli projede yer almak isteyen hazır giyim ve tekstil ihracatçısı firmalarımızı Ege İhracatçı Birlikleri ile temasa geçmeye davet ediyoruz” şeklinde konuştu.



Proje kapsamında neler yapılacak?


"Hazırgiyim Sektöründe Sürdürülebilir Rekabetin Geliştirilmesi Projesi" ile Egeli konfeksiyon ve tekstil firmalarının sürdürülebilirlik konusunda ihtiyaç analizinin yapılacağı, firmaların üretim süreçlerinin optimum düzeyde olup olmadığı belirleneceği belirtildi. Böylece, verimlilikte gelinebilecek son noktanın neresinde oldukları ortaya konulacak. Firmaların yönetsel performansı gözden geçirilirken, süreçler ile ilgili kurumsal performanslarına ait ölçülebilir hedefler ve ölçüm mekanizmaları ortaya konulacak. Pazarlamada etkinliği arttırmak için alternatif pazarlar belirlenirken, mevcut pazarlardaki paylarının arttırılması ile ilgili yol haritası belirlenecek.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:20
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