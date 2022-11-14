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Ekonomi Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe rekor ihracat: 10 ayda 17,9 milyar dolar
Ekonomi

Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe rekor ihracat: 10 ayda 17,9 milyar dolar

Toplam ihracatın 12,4 milyar dolarlık bölümünü İstanbul'dan ... İspanya'ya 2,3 milyar dolar ve Birleşik Krallık'a 1,8 milyar dolarlık ihracat yaptı. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, Ocak-Ekim 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artışla 17 milyar 873 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Böylelikle sektör, tüm zamanların en yüksek ocak-ekim dönemi ihracatına ulaştı.

Yeniakit Publisher
2022-11-14 12:08:00 - 2022-11-14 12:26:37
Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe rekor ihracat: 10 ayda 17,9 milyar dolar

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, bu yılın 10 ayında 17,8 milyar dolarlık ihracatla tüm zamanların en yüksek ocak-ekim dönemi ihracatına imza attı. Toplam ihracatın 12,4 milyar dolarlık bölümünü İstanbul'dan gerçekleştiren sektör, Almanya'ya 3 milyar dolar, İspanya'ya 2,3 milyar dolar ve Birleşik Krallık'a 1,8 milyar dolarlık ihracat yaptı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) yılın ilk 10 ayına ilişkin Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ihracat verilerini yayımladı.

Türkiye'nin ihracatı, ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,8 artarak 21,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle bu zamana kadarki en yüksek ekim ayı ihracatına ulaşılmış oldu.

Ocak-Ekim 2022'de ihracat, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 15,4 artarak 209,5 milyar dolara taşındı. Yıllıklandırılmış ihracat değeri ise 253,1 milyar doları aştı.

Ekim 2021'de 1 milyar 909 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, bu yılın aynı döneminde yüzde 10,6 azalışla 1 milyar 707 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, Ocak-Ekim 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artışla 17 milyar 873 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Böylelikle sektör, tüm zamanların en yüksek ocak-ekim dönemi ihracatına ulaştı.

Sektörün geçen ay gerçekleştirdiği ihracatın 1,2 milyar dolarlık bölümü İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'u, 117 milyon dolarla Bursa ve 98 milyon dolarla İzmir takip etti.

Sektörün bu yılın ocak-ekim döneminde yaptığı 17,9 milyar dolarlık ihracatın da 12,4 milyar doları İstanbul'dan, 1,5 milyar doları Bursa'dan ve 1,2 milyar doları İzmir'den gerçekleştirildi.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA YAPILDI

Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe geçen ay en fazla dış satım yapılan ülke, 257 milyon dolarla Almanya oldu.

Almanya'yı, 234 milyon dolarla İspanya ve 161 milyon dolarla Birleşik Krallık izledi.

Sektör, ocak-ekim döneminde ise Almanya'ya 3 milyar dolar, İspanya'ya 2,3 milyar dolar ve Birleşik Krallık'a 1,8 milyar dolarlık ihracat yaptı.

Sektörde geçen ay en fazla ihracatın yapıldığı ülke gruplarına bakıldığında, 950 milyon dolarla AB ülkeleri birinci, 218 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri ikinci ve 180 milyar dolarla Orta Doğu ülkeleri üçüncü sırada yer aldı.

Bu yılın 10 ayında AB ülkelerine 11 milyar dolar, diğer Avrupa ülkelerine 2,3 milyar dolar ve Orta Doğu ülkelerine 1,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

TİM verilerine göre, geçen ay 177 ülke ve bölgeye ihracat yapan hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, aynı dönemde ülkenin toplam ihracatından yüzde 8 pay aldı.

Bu yılın 10 ayında ise 213 ülke ve bölgeye ihracat yapan sektör, ülkenin toplam ihracatında yüzde 8,5 paya sahip oldu.

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Yorumlar

Saban

Ihracat yaptin ama ic piyasada alamiyoruz ucuz turk isciligi ureten alamiyor afrikada mucevher ararsin ama fakirsindir ya oyle bir sey bugun insanlar coluguna cocuguna kendine bir kislik mont alsa maasi yetmez biz akp nin ekonomiyi boyle iyileştirilmesini istemedik yoksa dolari 50 tl yap 24 saat calis ulke ihracat sampiyonu yapsin ama insanlar afrikadan beter olsun olay ihracat yaoarken vatandasinin zenginligine katkisi bize yok

EDİYOR

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