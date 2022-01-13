Hazine’den Kırklareli’de devasa satış ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre kaçırılmaması gereken ihale 24.01.2022 tarih ve saat 09:00’da başlayacak. İhale Fabrikalar Mah. Ulubatlı Hasan Cad. No:39 Valilik Binası A Blok Kat :4 71100 Merkez/KIRIKKALE Kırıkkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Toplantı Odası’nda gerçekleştirilecek. Satış kapsamında arsalar, daireler ve ham toprak olarak taşınmazların, otomobil olarak da taşınırın çok uygun başlangıç fiyatlarıyla satış ihaleleri gerçekleştirilecek.

Taşınmazlara ait şartnameler ve ekleri mesai saatleri içerisinde Kırıkkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) ücretsiz olarak görülebilir. Adres: (Fabrikalar Mah. Ulubatlı Hasan Cad. No:39 Valilik Binası A Blok Kat : 3 71100 Merkez/KIRIKKALE)

BİLGİ İÇİN İLETİŞİM NUMARASI : (0318) 224 25 37

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