  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Hazine yaklaşık 8,83 milyar lira borçlandı

Yeniakit Publisher
2020-05-04 16:06:59 -
Hazine yaklaşık 8,83 milyar lira borçlandı

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün gerçekleştirdiği tahvil ihalesinde 8 milyar 834 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık, 13 ay (399 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.

İhalede basit faiz 8,32, bileşik faiz yüzde 8,29 oldu.

Nominal teklifin 10 milyar 688 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 6 milyar 366 milyon lira, net satış 5 milyar 834 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarına satışın olmadığı ihalede, piyasa yapıcılarından 9 milyar 803 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 3 milyar liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, piyasaya 8 milyar 834 milyon lira borçlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı