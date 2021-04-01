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Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığından kripto para açıklaması
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığından kripto para açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kripto varlıkların terörizm faaliyetlerinde kullanılabildiğini belirterek, "Kripto varlıkların alım-satım faaliyetlerini incelemek MASAK'ın görev ve yetkisi içindedir." açıklamasını yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 18:26:00 -
Hazine ve Maliye Bakanlığından kripto para açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında kripto varlıklarla ilgili Bakanlığa yönelik bazı haberler ve yorumların yer aldığını hatırlattı. "Söz konusu haberler üzerine bir açıklama yapılması gerekli görülmüştür." denildi. 

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 

"Kripto varlıklar terörizm faaliyetlerinde kullanılabilmekte"

"Günümüz dünyasında birçok ülkede mali istihbarat birimleri (Financial Intelligence Unit – FIU) suç gelirlerinin aklanmasıyla ve terörizmin finansmanıyla mücadele etmektir.

Ülkemizde bu mücadele esas itibariyle, Bakanlığımız bünyesinde Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı’nca yürütülmektedir. MASAK, anılan fonksiyonları icra edebilmek için uygulama stratejileri geliştirmekte, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamakta, görüş ve bilgi alışverişinde bulunmaktadır.

MASAK mali ve finansal birçok alanda çalışma yürütmektedir. Bu anlamda son yıllarda gündemde yer alan kripto varlıklar, özellikleri itibariyle kullanıcılarına bazı kolaylıklar sağlıyor olsa da özellikle anonim bir yapıda olmaları dolayısıyla suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı faaliyetlerinde de yoğun olarak kullanılabilmektedir."

"MASAK’ın bahsedilen görev ve sorumlulukları içerisinde"

"MASAK’ın görev ve yetkileri çerçevesinde ve söz konusu suçlarla mücadele kapsamında kripto varlık alım-satım platformları gibi bu alanda faaliyet gösteren piyasa aktörlerinden konuya ilişkin olarak bilgi talep edilebilmektedir. Yapılan çalışma da MASAK’ın bahsedilen görev ve sorumlulukları içerisinde bulunmaktadır."

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