Hazine ve Maliye Bakanlığı uzman personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan duyuruya göre seçme Sınavı; kurumlarından aylıksız izinli sayılarak ya da geçici görevli olarak istihdam edilecek kamu personeline uygulanacak sınavı ifade etmekte olup bu kapsamda alımı planlanan 2 Uzman Personel, “Bilgi Teknolojileri Yöneticisi” pozisyonunda görevlendirilecek.

Giriş Sınavı; açıktan istihdam edilecek personele uygulanacak olan sınavı ifade etmekte olup bu kapsamda alımı planlan 13 adet Uzman Personelin mezuniyet alanları itibarıyla dağılımı olacak.

Sınav esasları, başvuruda istenen belgeler ve diğer tüm hususlara ilişkin detaylı bilgiye, Birimimizin internet adresinde (https://www.cfcu.gov.tr) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinde yayımlanan sınav ilanından ulaşılabilir.

Başvurular https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden en geç 16 Temmuz 2021 günü mesai saati sonuna kadar yapılabilecektir.

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