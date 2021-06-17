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Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı uzman personel alacak
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı uzman personel alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5671 sayılı Merkezi Finans ve İhale Biriminin İstihdam ve Bütçe Esasları Hakkında Kanun ile 20.10.2007 tarih ve 26676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Merkezi Finans ve İhale Birimi Personel Yönetmeliği hükümleri uyarınca, toplam 15 adet Uzman Personel pozisyonu için 02-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında Seçme ve Giriş Sınavı yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-17 13:27:00 - 2021-06-17 13:34:44
Hazine ve Maliye Bakanlığı uzman personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan duyuruya göre seçme Sınavı; kurumlarından aylıksız izinli sayılarak ya da geçici görevli olarak istihdam edilecek kamu personeline uygulanacak sınavı ifade etmekte olup bu kapsamda alımı planlanan 2 Uzman Personel, “Bilgi Teknolojileri Yöneticisi” pozisyonunda görevlendirilecek.

Giriş Sınavı; açıktan istihdam edilecek personele uygulanacak olan sınavı ifade etmekte olup bu kapsamda alımı planlan 13 adet Uzman Personelin mezuniyet alanları itibarıyla dağılımı olacak.

Sınav esasları, başvuruda istenen belgeler ve diğer tüm hususlara ilişkin detaylı bilgiye, Birimimizin internet adresinde (https://www.cfcu.gov.tr) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinde yayımlanan sınav ilanından ulaşılabilir.

Başvurular https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden en geç 16 Temmuz 2021 günü mesai saati sonuna kadar yapılabilecektir.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

 

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