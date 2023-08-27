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Gündem Hazine ve Maliye Bakanlığı: Türkiye'nin IMF'den destek istediği ve heyetin ülkemize geleceği iddiaları gerçek dışıdır
Gündem

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Türkiye'nin IMF'den destek istediği ve heyetin ülkemize geleceği iddiaları gerçek dışıdır

Yeniakit Publisher
2023-08-27 11:29:00 -
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Türkiye'nin IMF'den destek istediği ve heyetin ülkemize geleceği iddiaları gerçek dışıdır

IMF heyetinin Türkiye'nin destek talebi üzerine ülkemize geleceğine yönelik iddialara yanıt Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan geldi. Basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Bakanlık yetkilileri, resmi bir davetin bulunmadığını ancak heyetin kendi paydaşlarıyla tanışmak ve Türkiye'nin son dönemdeki ekonomi politikalarını daha yakından öğrenmek isteyebilecekleri için teknik ve rutin bir ziyarette bulunabileceğini kaydetti.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, IMF'den destek istendiği ve bu nedenle bir heyetin Türkiye'ye geleceği iddialarının doğru olmadığını bildirdi.

 

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Konuyla ilgili bilgi veren Bakanlık yetkilileri, basına yansıyan "IMF heyetinin Türkiye'nin talebiyle ülkeye geleceği" iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

"HEYETE YÖNELİK RESMİ BİR DAVET YOK ANCAK..."

Türkiye'nin IMF'den destek istediği, heyetin bu nedenle ülkeye geleceği iddiasının doğru olmadığına işaret eden yetkililer, Bakanlığın heyete yönelik resmi bir daveti bulunmadığını ancak heyetin, IMF'nin Türkiye ile ilgili teknik ekibinde kısa süre önce değişiklikler olduğunu ve ekibe yeni üyeler katıldığını, diğer ülkelerde de mutat olduğu üzere, yeni ekibin, ülkeyi tanımak, kendi paydaşlarıyla tanışmak ve Türkiye'nin son dönemdeki ekonomi politikalarını daha yakından öğrenmek isteyebilecekleri için teknik ve rutin bir ziyarette bulunabileceğini kaydetti.

IMF NEDİR?

IMF uluslararası para fonu sağlayan uluslararası bir örgüttür. IMF 1944 yılında kurulmuş olan bir örgüttür. Dünyanın en büyük parasal fon örgütlerinden olan IMF merkezi Amerika'da yer almaktadır. IMF yasal durumu halen daha aktif olan bir ülkedir. IMF'nin birçok kuruluş amacı yer almaktadır. Ülkeler arası ticareti dengeli bir şekilde sürdürmek amacı ile IMF kurulmuştur. Dünya tarihinde IMF örgütünden borç alan ülkelerin sayısı bir hayli fazladır. IMF 190 üye ülkeden oluşan bir örgüttür.
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IMF dünyadaki en büyük örgütlerden bir tanesidir. Bundan dolayı tarihi açıdan önemli bir örgüttür. IMF özellikle birinci ve ikinci dünya savaşından sonra iyice önemi artmış bir örgüttür. Ülkelere finansal destek sağlayan IMF kredi ile para aktarmaktadır. Ekonomik buhrandan dolayı IMF üzerinden kredi çeken ülkelerin sayısı bir hayli fazladır.

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Yorumlar

Cem Erdem

Bizde bu açıklamayı yedik öylemi???

Rabia Zafer

İNŞALLAH DOĞRU DEĞİLDİR IMF 'DEN BORÇ ALMAYIZ.
TÜM YORUMLARA GİT
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