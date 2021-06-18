Hazine ve Maliye Bakanlığı, seçme ve giriş sınavı duyurusu yaptı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de 5671 sayılı Merkezi Finans ve İhale Biriminin İstihdam ve Bütçe Esasları Hakkında Kanun ile 20.10.2007 tarih ve 26676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Merkezi Finans ve İhale Birimi Personel Yönetmeliği hükümleri uyarınca, toplam 15 adet Uzman Personel pozisyonu için 02-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında Seçme ve Giriş Sınavı yapılacak.

Seçme Sınavı; kurumlarından aylıksız izinli sayılarak ya da geçici görevli olarak istihdam edilecek kamu personeline uygulanacak sınavı ifade etmekte olup bu kapsamda alımı planlanan 2 Uzman Personel, “Bilgi Teknolojileri Yöneticisi” pozisyonunda görevlendirilecektir.

Giriş Sınavı kapsamında ise alımı planlan 13 adet Uzman Personelin mezuniyet alanları itibarıyla dağılımı gerçekleştirilecek.

Sınav esasları, başvuruda istenen belgeler ve diğer tüm hususlara ilişkin detaylı bilgiye, Birimin internet adresinde (https://www.cfcu.gov.tr) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinde yayımlanan sınav ilanından ulaşılabilir.

Başvurular https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden en geç 16 Temmuz 2021 günü mesai saati sonuna kadar yapılabilecek.

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