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Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan döviz kuru mesajı
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan döviz kuru mesajı

Bursa'da konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, döviz kuruna yönelik "Kur istikrarının sağlanması ve enflasyonda düşüşle sermaye girişi hızlanacak, TL varlıklara giriş artacak" mesajı verdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-18 11:54:00 -
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan döviz kuru mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Bursa İş Dünyası ile Buluşma programında konuştu.

Elvan'ın mesajlarından öne çıkanlar şöyle:

Pandemide 9.5 milyon vatandaşa 55 milyar TL destek verdik. Toplam destekler 141 milyar TL’yi aştı, yıl sonuna kadar 191 milyar ile milli gelirin yüzde 3.14’üne ulaşacak.

Enflasyonla mücadele tüm politikalarımızın önünde, kısa vadeli kazanımlar uğruna asla enflasyon hedefimizden kopmayacağız.

Kararlı duruşumuz ve uygulanan politikalar, enflasyonda yukarı yönlü beklentilerin de kırılmasında rol oynayacak.

Bizim için önemli olan büyümenin sürdürülebilirliği ve kapsayıcılığıdır.

Kur istikrarının sağlanması ve enflasyonda düşüşle sermaye girişi hızlanacak, TL varlıklara giriş artacak. Bu da sürdürülebilir büyümeye katkı sağlayacak.

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