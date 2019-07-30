0553 313 94 23

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: (1)

"Önümüzdeki dönemde Türkiye'de faizlerde düşüş trendi olacağını göreceğiz. Kamu bankalarında bunu daha kısa sürede izleyeceğiz"- "Mayıstan bu yana 10 milyar dolardan fazla yabancı yatırımcı girişi var. Türkiye'ye güvenen yatırımcı kazandı"- "Türkiye son 1 yılda çok güçlü bir politika başarısı ortaya koydu, reform niteliğinde bir yılı geride bıraktı"- "Türkiye ekonomisi bu yıl pozitif büyüyecek. Yıl sonu hedefine yakınsayacak bir büyüme bekliyorum"

30 Temmuz 2019 Salı 14:10
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: (1)

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye'de önümüzdeki dönemde faizlerde düşüş trendi olacağını göreceğiz. Kamu bankalarında bunu daha kısa sürede izleyeceğiz." dedi.

Bakanlıkta haber ajansları, gazete ve televizyonların ekonomi haber müdürleriyle bir araya gelen Albayrak, ekonomide son bir yıldaki gelişmeleri değerlendirdi, gelecek döneme ilişkin beklentileri aktardı, soruları yanıtladı.

Albayrak, Türkiye'nin son bir yılda çok güçlü bir politika başarısı ortaya koyduğunu, reform niteliğinde bir yılı geride bıraktığını söyledi.

Bağışıklık sistemini, altyapısını çok daha güçlü inşa etmiş bir Türkiye olduğunu aktaran Albayrak, spekülatif adım atanların 100 kere düşünmesi gereken bir sürece girildiğini bildirdi.

Türkiye'de önümüzdeki dönemde faizlerde düşüş trendi olacağını belirten Albayrak, "Kamu bankalarında bunu daha kısa sürede izleyeceğiz." diye konuştu.

"Enflasyonu yıl sonunda Yeni Ekonomi Programı'ndaki (YEP) hedefin altında kapatacağımızı ifade edebilirim." diyen Albayrak, özetle şu mesajları verdi:

"Mayıstan bu yana 10 milyar dolardan fazla yabancı yatırımcı girişi var. Türkiye'ye güvenen yatırımcı kazandı. Türkiye ekonomisi bu yıl pozitif büyüyecek. Yıl sonu hedefine yakınsayacak bir büyüme bekliyorum. Konut sektörünü yakından takip ediyoruz. Bugün itibarıyla sıkıntı oluşturan bir resim olduğunu düşünmüyorum. (Petrol ve gaz aramaları) Türkiye, Doğu Akdeniz'de çok önemli adımlar atıyor. İnşallah olumlu haberleri de yakında duyarız. İşsizlikle ilgili en kötüyü yüzde 14,7 ile geride bıraktık. Yaz aylarıyla birlikte yüzde 11-12'lere geldik."

(Sürecek)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 14:10
  1. berat albayrak
  2. değerlendirme
  3. Enflasyon
  4. faiz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Banka personeline su tabancasıyla tehdit
    1. Banka personeline su tabancasıyla..
    2. UEFA'dan Sabri Çelik ve Oğuz Sarvan'a..
    3. “Aşrı” ses getirmeye devam ediyor
    4. Sarıgöl Ovası’nda üzüm türleri çoğaldı
    5. DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları..
    6. Eski MHP'li isimden, Ali Babacan'ın..
    7. Hazine ve Maliye Bakanı Berat..
    8. Yılın ilk antepfıstığına GTB’den altın..
    9. UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev
    10. Kuşlar beton mikserine yuva yaptı,..
    11. Otluk alanda çıkan yangın korkuttu
    12. AK Parti kapatma davasının 11. yılı
    13. HKÜ’den Anayasa Mahkemesi’nin kararına..
    14. Şanlıurfa’dafutbol turnuvası..
    15. TIR'ın lastiğini değiştiren adamlar..
    16. Hemşire ve sağlık teknikeri alım..
    17. FETÖ’nün kadın yapılanmasına darbe: 18..
    18. Chelsea'den taraftarına "ırkçılık"..
    19. Almanya'da evsizlerin sayısı 650 bin..
    20. Trafik polislerinden ’reflektör’..
    21. Çevre duyarlılığı için 3 bin kilometre..
    22. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    23. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    24. Edenred Dijital Seyahat Kodu ile..
    25. "Beklentimiz, tek Çin çatısı altında..
    26. Fenerbahçe'de bir ayrılık daha
    27. En fazla kaybettiren BES fonları
    28. Karacabey Belediyespor 21 yaşındaki..
    29. En fazla kazandıran BES fonları
    30. BES fonu istatistikleri
    Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
    Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!