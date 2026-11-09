  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump'tan dünyayı sarsacak Ukrayna açıklaması! Savaş bitecek, sınırlar değişecek Rusya, Türkiye'den alımı bıçak gibi kesti: Kimse bu kadarını beklemiyordu O şehirde facia: Motosiklet sesinden korkan 103 koyun telef oldu! Muhammed Seyfullah Maden'den Fatih Erbakan'a sert tepki: Neden karşı çıkıyorsunuz? Ali Karahasanoğlu'ndan Azerbaycan'a kardeşlik mesajı: Başörtü yasağını kaldırın! Karabağ Zaferi'nde Türkiye-Azerbaycan kardeşliği’ Hangi gazete nasıl gördü? Meteorolojiden 6 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağış ve kar geliyor 60 yaş üstü emeklilere daha yüksek maaş mı verilecek? Masadaki formül açıklandı HSK'den 7 savcıya yeni görev! İstanbul, Ankara ve Yargıtay'da kritik atamalar Özgür Özel tek başına girdiği seçimi kazandı
Aktüel Hazine rüyası başlamadan bitti! Daha ilk kazmayı vuramadan paket oldular
Aktüel

Hazine rüyası başlamadan bitti! Daha ilk kazmayı vuramadan paket oldular

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Hazine rüyası başlamadan bitti! Daha ilk kazmayı vuramadan paket oldular

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde izinsiz kazı yapmak amacıyla araziye gelen 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından daha ilk kazmayı vurmadan suçüstü yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre Sultanhisar ilçesi Salavatlı Mahallesi’nde yapılan çalışmada, izinsiz kazı yapmak amacıyla araziye geldikleri belirlenen 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerin bulunduğu alanda ve araçlarında yapılan aramalarda 1 laptop, 1 el dedektörü, 1 yer altı görüntüleme cihazı, 1 kontrol paneli, 1 alan tarama çubuğu ve 3 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23