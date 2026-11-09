Hazine rüyası başlamadan bitti! Daha ilk kazmayı vuramadan paket oldular
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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde izinsiz kazı yapmak amacıyla araziye gelen 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından daha ilk kazmayı vurmadan suçüstü yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre Sultanhisar ilçesi Salavatlı Mahallesi’nde yapılan çalışmada, izinsiz kazı yapmak amacıyla araziye geldikleri belirlenen 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerin bulunduğu alanda ve araçlarında yapılan aramalarda 1 laptop, 1 el dedektörü, 1 yer altı görüntüleme cihazı, 1 kontrol paneli, 1 alan tarama çubuğu ve 3 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.