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Gündem Hazine arıyorlardı! Yakalandılar
Gündem

Hazine arıyorlardı! Yakalandılar

Bursa'nın İznik ilçesinde izinsiz kazı yapan kişiler polis ekipleri tarafından yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-05 10:07:00 - 2022-11-05 10:08:34
Hazine arıyorlardı! Yakalandılar

Bursa'nın İznik ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin Derbent Mahallesi'nde izinsiz kazı yaptığını belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, koruma alanı içinde yer alan Papazkayası mevkisine operasyon düzenledi.

Ekipler E.K., K.D., B.K., S.E., K.İ., H.Z., H.Z., A.Z. ve A.Z'yi suçüstü yakaladı.

Alanda yapılan aramalarda jeneratör, delici kırıcı matkap, caraskal, metrelerce elektrik kablosu ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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