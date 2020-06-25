Hazımsızlığa birebir gelen doğal tedavi yöntemleri

Çok yemek yeme sonucu ortaya çıkan ve oldukça sık görülen hazımsızlık sorunu, yemeği sindirememe sorunudur. Uzmanlar, yemek yerken dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulunur. Hızlı, yavaş, az ve çok yeme gibi alışkanlıklar, midenin fonksiyonlarını olumsuz yönde etkilemektedir.

Dispepsi olarak da bilinen hazımsızlık, şişkinlikle karıştırılmamalıdır. Şişkinlik, yemeklerden sonra karnın şişmesi ve ağrıması; hazımsızlık ise yemeklerin sindirilememesi durumudur.

Peki hazımsızlığa neler iyi gelir? İşte hazımsızlığa birebir gelecek doğal tedavi yöntemleri...

- Zencefil

Zencefil kaynamış suyun içerisine atılır, demlenmesi beklenir. Ardından içerisine 5 damla limon sıkılarak tüketilebilir. Zencefil hazımsızlığa birebir gelmektedir.

- Nane

İçerdiği ferahlatıcı ve çözücü maddeler ile birlikte nane, hazımsızlığa birebir gelmektedir. 10 yaprak nane 15 dakika kaynatılır, içerisine yarım çay kaşığı tuz ve 5 damla limon sıkılır.

- Karbonat

Sindirimde birikmiş havayı boşaltmanın en etkili yolu karbonattır. Yemek yedikten sonra oluşan karın gazı için bir bardak su ile yarım yemek kaşığı karbonat karıştırılıp içilebilir.

- Nohut

İçerdiği çözücü maddeler sayesinde nohut, midede emzinlenmeyen besinleri parçalar ve idrar yoluyla atılmasına yardımcı olur. 8 bardak suya 250 gram nohut ilave edilerek kaynatılır. Daha sonra bir bardak içilir.