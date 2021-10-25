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Medya Hazım Körmükçü kimdir?
Medya

Hazım Körmükçü kimdir?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezon kadrosuna dahil olan Hazım Körmükçü’nün kariyeri merak edilmeye başlandı. Barış rolüyle ekranlara gelen Hazım Körmükçü kimdir?

Yeniakit Publisher
2021-10-25 16:50:00 -
Hazım Körmükçü kimdir?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonu 26 Ekim’de başlayacak. Diziyi yakından takip edenler ise Barış karakterini oynayan Hazım Körmükçü’nün kim olduğunu daha önce hangi dizilerde, filmlerde oynadığını araştırıyor.

Hazım Körmükçü kimdir?

Hazım Körmükçü 30 Ocak 1965'te İstanbul'da dünyaya geldi. Tiyatrocu bir aileden gelen sanatçı, Darülbedayi'nin önemli oyuncularından Hazım Körmükçü'nün torunu, Settar Körmükçü'nün yeğenidir. Ayrıca kız kardeşi Pelin Körmükçü ve kuzeni Hikmet Körmükçü de oyuncudur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Eğitimini bitirdikten sonra İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda oyuncu olarak görev almaya başladı. Çeşitli sinema ve televizyon yapımlarında da görev almıştır.

Rol aldığı oyunlar:

Yaşamak... Nazım Gibi (Nâzım Hikmet) Atölye Tiyatrosu

Hazımsız Şeyler

Koca Bir Aşk Çığlığı

İlk Göz Ağrısı

Ayşe Opereti

Lüküs Hayat

Nereye Kadar "Good"

İki Efendinin Uşağı

Çalıkuşu

Fareli Köyün Kavalcısı

Çıkmaz Sokak Çocukları

Julius Caesar

Düşüş

Genç Osman

Rol aldığı sinema filmleri

Şeflerin Şefi (2021)

Kod Adı K.O.Z. (2015)

Eyyvah Eyvah 3 (2014)

Taş Mektep (2013)

Sıcak (2008)

Sıfır Dediğimde (2007)

Kardan Adamlar (2006)

Gece Yarısı Hikâyeleri: Geceden Gelen Yabancı (Kısa film, 2000)

Abdülhamit Düşerken (2003)

Güle Güle (2000)

Eylül Fırtınası (1999)

Ali Sakın Arkana Bakma (1997)

Ölümsüz Karanfiller (1995)

Ölümüne Sevda (1994)

Rol aldığı dizi filmler

Kuruluş Osman (2020)

Afili Aşk (2019)

Söz (2018-2019)

Cennet'in Gözyaşları (2017-2018)

Yeter (2016)

Filinta (2014-2016)

Kara Kutu (2015)

Kiraz Mevsimi (2014)

Osmanlı'da Derin Devlet (2013)

Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam (2012)

Dur Yolcu (2008)

Gizli Patron (2006)

Canım Annem (2004)

Alacakaranlık (2003)

Vaka-i Zaptiye (2002)

Cinlerle Periler (2001)

Dedem, Gofret Ve Ben (2001)

Adada Bir Sonbahar (TV filmi, 2000)

Deli Divane (1997)

İntizar (1997)

Kalbimi Kıra Kıra (1996)

Mesela Dedik (1996)[12]

Tutku (1996)[13]

Mesela Dedik (1990)

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