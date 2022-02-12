'Hayvanseverler' neye hizmet ediyor? Bu mahalledeki vatandaş eve nasıl girecek?

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Türkiye, uzun süredir başıboş köpek sorununu tartışırken, 4 yaşındaki Asiye Ateş'e sahipleri tarafından serbest bırakılan Pitbull cinsi köpeklerin saldırması bardağı taşıran son damla oldu.

Bir yandan beslenmesi yasak ırklar, sahiplerinin sorumsuzluğu sebebi ile toplum için tehdit unsuru olurken, diğer yandan sokaklardaki başıboş köpekler de vatandaşların can sağlığını tehlikeye atıyor.

İnatlarının bedelini vatandaş ödüyor!

Toplumsal bir sorun haline gelen başıboş köpekler için yapılan akl-ı selim çağrılar ise CHP'li belediyeler tarafından kulak ardı ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sokak köpeklerinin kendileri içinde güvenli olacak alanlara götürülmek üzere toplanması çağrısına aldırış etmeyen CHP'li belediyeler, sözde hayvanseverlerle aynı safta dururken olan yine vatandaşa oluyor.

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir sokakta, mahalle sakini tarafından amatör kamera ile kaydedilen görüntü, başıboş köpeklerin vatandaşlar için ne kadar tehlikeli olduğunu gözler önüne serdi.

Akpınar Mahallesi'nde kaydedildiği belirtilen görüntüde, vatandaşların, sokağın başını tutan ona yakın köpeği nasıl atlatıp eve girecekleri merak konusu olurken, soruna gözlerini kapayan sözde hayvanseverlerin neye hizmet ettiği de anlaşılamıyor.