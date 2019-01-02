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Hayvanlar şoklanarak kesilecek! Belçika’da helal kesim yasağı

Belçika’nın Flaman bölgesinde İslami usullere göre hayvan kesim yasağı dün itibariyle uygulanmaya başlandı. Karar, ilk etapta küçükbaş hayvanlar için uygulanacak. Amacın hayvanların acı hissetmesini önlemek olduğunu öne süren yetkililer, Avrupa’daki hayvan katliamlarını ise görmezden geldi.

02 Ocak 2019 Çarşamba 13:19
Hayvanlar şoklanarak kesilecek! Belçika’da helal kesim yasağı

Müslümanlara inançlarını yaşama konusunda sürekli yeni yasaklar uygulamaya koyan Avrupalılar, helal kesimi de yasaklamaya başladı...

Başörtüsünü demokrasiye ve laikliğe engel yalanıyla yasaklayan Batı, Müslümanların İslami usullere göre hayvan kesmesini de yasakladı. Müslümanlara yasak getirmede başı çeken Belçika’nın Flaman bölgesinde helal hayvan kesimi yasaklandı. Hayvan kesimi yasağı uygulanmaya başlandı.

Belçika’da Flaman Parlamentosunun geçen yıl kabul ettiği ve hayvanların şoklanmadan kesilmesini yasaklayan karar, dünden itibaren küçükbaş hayvanlar için uygulamaya koyulacak. Karar, teknik altyapı yetersizliği nedeniyle ilk etapta büyükbaş hayvanlar için uygulanamasa da büyükbaş hayvanların da kesildikten hemen sonra uyuşturulması zorunlu kılınacak.

Sıra büyükbaşlarda

Flaman bölgesindeki teknik yetersizliğin giderilmesiyle büyükbaş hayvanların da şoklanmadan (Bayıltılmadan) kesilmesi yasaklanacak. Belçika’da İslami usullere göre hayvan kesiminin yasaklanmasına yönelik tartışmalar geçen sene yoğunlaşmış, önce ülkedeki Fransızca konuşanların ağırlıklı yaşadığı Valonya Parlamentosunun Çevre Komisyonu helal kesimin yasaklanmasını öngören tasarıyı kabul etmişti.

Benzer bir tasarı kısa süre sonra Flaman Parlamentosunda da kabul edilmiş, tartışma Brüksel Parlamentosuna da sıçramıştı.

Valonya’da da uygulanacak

Flaman bölgesindeki yasağın ardından Valonya’da da yasağın 1 Eylül 2019’dan itibaren geçerli olması öngörülüyor.

İslam inancında helal, Yahudi inancında ise koşer olarak bilinen hayvanların şoklanmadan ve uyutulmadan kesilmesine getirilen yasaklar ülkedeki Müslüman ve Yahudi toplumun yoğun tepkisine yol açıyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 13:19
  1. Belçika
  2. İslami usullere göre hayvan kesimi
  3. helal kesim
  4. Flaman Parlamentosu
  5. Flaman bölgesi
  6. Brüksel Parlamentosu

YORUM YAZ

  • DoktorDoktor27 dk önce
    Ama domuzu şoklamaz kafirler. Hepinizden bunun hesabını soracaz. Gün gelecek it gibi dileneceksiniz. Kafiri her alanda BOYKOT.

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