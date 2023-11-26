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Ekonomi Hayvancılık destekleri artırıldı! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Ekonomi

Hayvancılık destekleri artırıldı! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Yeniakit Publisher
2023-11-26 07:17:00 -
Hayvancılık destekleri artırıldı! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan uygulama tebliği ile sürü yöneticisi desteği 12 bin TL'den 30 bin TL'ye, buzağı desteği 900 TL'den 2 bin 100 TL'ye, anaç koyun keçi desteği 50 TL'den 100 TL'ye çıkarıldı. 2023 yılı için koç ve teke alım desteği 2 bin TL, düve alım desteği ise damızlık düve yetiştirme merkezlerinden ve hastalıktan ari işletmelerden hayvan alımlarda yüzde 50 hibe olarak uygulanacak

Resmi Gazete'de 15 Eylül 2023 tarihinde yayımlanan '2023 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2024 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın Uygulama Tebliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ ile hayvancılıkta sürdürülebilirliği ve verimliliği sağlamaya yönelik birçok destek kaleminde yüzde 100-150 artış oranı uygulanacak.

Yine tebliğ ile 2023 yılı hayvancılık destekleri kapsamında 2022 yılında 12 bin TL olan Sürü Yöneticisi (çoban) Desteği, 2023 yılında yüzde 150 artışla 30 bin TL'ye çıkarıldı. Koç ve Teke Alım Desteği, küçükbaş hayvan ıslahının sağlanması, verimliliğin ve sürü kalitesinin artırılması amacıyla 2023 yılında 2 bin TL/baş olarak uygulanacak.

Buzağı Desteği, 2022 yılında kriterleri sağlaması durumunda 900 TL/başa kadar verilirken, 2023 yılı için yüzde 133 artışla 2 bin 100 TL/başa çıkartıldı. Bu destek 2023 yılında doğan her buzağıya verilecek. Düve Alım Desteği ise hastalıktan ari işletmeler için de yüzde 50 hibe oranında uygulanmaya başlayacak. Anaç Koyun Keçi Desteği, 2022 yılında 50 TL/baş iken 2023 yılında yüzde 100 artışla 100 TL/başa yükseltildi.

 

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