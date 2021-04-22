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Ekonomi Hayvancılık destek ödemeleri ne zaman yatacak?
Ekonomi

Hayvancılık destek ödemeleri ne zaman yatacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan hayvancılık destek ödemeleri hesaplara aktarılmaya başlandı. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar buzağı, manda, malak desteğine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, hayvancılık destek ödemeleri ne zaman yatacak? Buzağı desteği ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-04-22 22:40:00 -
Hayvancılık destek ödemeleri ne zaman yatacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan buzağı, manda ve malak desteği vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hayvancılık destek ödemesi için tarihi açıkladı.

Hayvancılık destek ödemeleri ne zaman yatacak?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "1 milyar 468 milyon 535 bin 735 liralık hayvancılık destek ödemesini bugün besicimizin hesabına yatırıyoruz. Hayırlı bereketli olsun." İfadelerini kullandı.

Buzağı desteği 2021 ne kadar?

Askıya çıkarılan listelerde; 4 Ay ve üzeri buzağılara 350 TL/baş, Soy kütüğüne kayıtlı 500 TL/Baş, Döl Kontrollü Boğanın Yavrusu (ilave) 50 TL/Baş, Yetiştiricilik Bölgesi İlleri (ilave) 200 TL/Baş şeklinde destekleme ücretleri verilecek.

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