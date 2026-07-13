Yabancı dil öğreniminde uzman isimden pratik uyarısı: Çocuğunuzu Sultanahmet'e götürün
Okullar kapandı, yaz tatili başladı. Çoğu ebeveyn, çocuğunun yabancı dil öğrenmesi için en iyi kursları araştırıyor ve en pahalı kaynaklara yatırım yapıyor.
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Okullar kapandı, yaz tatili başladı. Çoğu ebeveyn, çocuğunun yabancı dil öğrenmesi için en iyi kursları araştırıyor ve en pahalı kaynaklara yatırım yapıyor.
Okullar kapandı, yaz tatili başladı. Çoğu ebeveyn, çocuğunun yabancı dil öğrenmesi için en iyi kursları araştırıyor ve en pahalı kaynaklara yatırım yapıyor. Ancak uzmanlara göre; yabancı dil öğreniminde en önemli aşamanın pratik yapmak olduğu gözden kaçırılıyor. "İngilizce Kurslarına Tonlarca Para Döktük Ama Hala Konuşamıyor"
Beynin ihtiyaç duyduğunda öğrenebilme özelliğine dikkat çeken Dil Bilimi Uzmanı Derya Şahin, "Nöro-dilbilimsel araştırmalar, beynin dili en iyi doğal etkileşim ortamında edindiğini kanıtlıyor. Dil, beynimiz için aslında bir iletişim aracıdır. Çocuk, dili bir ihtiyaç olarak hissettiği anda öğrenme mekanizması devreye girer. Bir şeyleri anlamak, anlatmak veya bir duruma dahil olmak istediğinde, beyin kelimeleri ve dil yapılarını çok daha hızlı ve kalıcı bir şekilde kodluyor" dedi. Yabancı dilin sadece eğitim değil iş dünyasında da büyük bir anahtar olduğunu vurgulayan Şahin, "Bu yüzden herkes yabancı dil öğrenmek istiyor. Ancak yabancı dili bir ders olarak görürseniz ders bittiğinde unutmaya odaklanmış olursunuz. İşte burada pratik yapmanın önemi giriyor devreye. Çocuğunuza pratik yapacak ortam sağlayın" şeklinde konuştu.
"Haftada Bir Kere Şehrinizdeki En Turistik Yere Gidin" Çalışmaya şehirlerin turistik noktalarında gözlem yapmakla başlamayı tavsiye eden Dil Bilimi Uzmanı Derya Şahin, "Farklı dillerin nasıl konuşulduğunu, insanların beden dillerini nasıl kullandıklarını izleyin. "Sence şu turist hangi dili konuşuyor?" gibi sorularla onun merakını tetikleyin. Onu turistlerle konuşması için zorlamayın. Sadece o atmosferin içinde bulunması bile beyninin dilin yapısını, tonlamasını ve sosyal bağlamını kavramasına yardımcı olur" dedi.
Dilin dört duvar arasında değil, hayatın tam içinde gelişeceğini hatırlatan Şahin, "Dil kurslarına gidilmesin demiyorum. Fakat çocuğunuzun sadece kursa giderek muhteşem konuşmasını beklemek haksızlık olur diyorum. Pratik yapmadan yabancı dil kavranamaz. Çocuğunuza ve hatta kendinize 'öğretmek' yerine, deneyimleyebileceği ve keşfedebileceği kapılar açın. Sonuç çok şaşırtıcı olacak" dedi.
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