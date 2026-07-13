Yabancı dil öğreniminde uzman isimden pratik uyarısı: Çocuğunuzu Sultanahmet'e götürün

Beynin ihtiyaç duyduğunda öğrenebilme özelliğine dikkat çeken Dil Bilimi Uzmanı Derya Şahin, "Nöro-dilbilimsel araştırmalar, beynin dili en iyi doğal etkileşim ortamında edindiğini kanıtlıyor. Dil, beynimiz için aslında bir iletişim aracıdır. Çocuk, dili bir ihtiyaç olarak hissettiği anda öğrenme mekanizması devreye girer. Bir şeyleri anlamak, anlatmak veya bir duruma dahil olmak istediğinde, beyin kelimeleri ve dil yapılarını çok daha hızlı ve kalıcı bir şekilde kodluyor" dedi. Yabancı dilin sadece eğitim değil iş dünyasında da büyük bir anahtar olduğunu vurgulayan Şahin, "Bu yüzden herkes yabancı dil öğrenmek istiyor. Ancak yabancı dili bir ders olarak görürseniz ders bittiğinde unutmaya odaklanmış olursunuz. İşte burada pratik yapmanın önemi giriyor devreye. Çocuğunuza pratik yapacak ortam sağlayın" şeklinde konuştu.