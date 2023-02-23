  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Hayvanat bahçesi savaştan nasibini aldı
Dünya

Hayvanat bahçesi savaştan nasibini aldı

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı devam ederken, Mykolaiv kentindeki füze saldırılarından etkilenen hayvanat bahçesi, su kesintileri nedeniyle zor durumda kaldı. Ancak gönüllüler ve internet üzerinden bilet satışlarıyla hayvanat bahçesine destek olunuyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-23 00:45:00 -

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Rus ordusunun Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine yönelik düzenlediği füze saldırılarında, Ukrayna'nın Mykolaiv kenti ve yakınlarındaki bir nehirden şehre su taşıyan iki boru hattı zarar gördü. Saldırı sonucunda kentteki hayvanat bahçesinin mali sorunlarla ve su kesintileriyle karşı karşıya kalmasının ardından gönüllülerin yardımları ve internet üzerinden bilet satış yöntemiyle hayvanat bahçesine yardım sağlanıyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Alman ekonomisine maliyeti belli oldu
Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Alman ekonomisine maliyeti belli oldu

Dünya

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Alman ekonomisine maliyeti belli oldu

Japonya’dan Ukrayna'ya 5,5 milyar dolar
Japonya’dan Ukrayna'ya 5,5 milyar dolar

Dünya

Japonya’dan Ukrayna'ya 5,5 milyar dolar

Japonya'dan Ukrayna'ya 5,5 milyon dolarlık acil yardım
Japonya'dan Ukrayna'ya 5,5 milyon dolarlık acil yardım

Dünya

Japonya'dan Ukrayna'ya 5,5 milyon dolarlık acil yardım

Çin'den Ukrayna tepkisi! Buna artık son verilmeli
Çin'den Ukrayna tepkisi! Buna artık son verilmeli

Dünya

Çin'den Ukrayna tepkisi! Buna artık son verilmeli

Ukrayna’dan dönüp depremzedeler için ekmek dağıtmaya başladı
Ukrayna’dan dönüp depremzedeler için ekmek dağıtmaya başladı

Gündem

Ukrayna’dan dönüp depremzedeler için ekmek dağıtmaya başladı

Dünyaya duyurdular: Rusya'yı NATO değil onlar yendi
Dünyaya duyurdular: Rusya'yı NATO değil onlar yendi

Dünya

Dünyaya duyurdular: Rusya'yı NATO değil onlar yendi

İsrailli milletvekillerinden flaş hamle: Netanyahu'ya 'Ukrayna'nın yanında yer alma' çağrısı! Duyurdular
İsrailli milletvekillerinden flaş hamle: Netanyahu'ya 'Ukrayna'nın yanında yer alma' çağrısı! Duyurdular

Dünya

İsrailli milletvekillerinden flaş hamle: Netanyahu'ya 'Ukrayna'nın yanında yer alma' çağrısı! Duyurdular

Putin'i kızdıracak sözler: Ukrayna asla Rusya için bir zafer olmayacak!" target="_blank">
Biden'dan Putin'i kızdıracak sözler: Ukrayna asla Rusya için bir zafer olmayacak!
Biden'dan Putin'i kızdıracak sözler: Ukrayna asla Rusya için bir zafer olmayacak!

Dünya

Biden'dan Putin'i kızdıracak sözler: Ukrayna asla Rusya için bir zafer olmayacak!

Ukrayna değil! Putin'in gizli planı deşifre oldu: O ülkeyi Rusya'ya katmayı hedefliyor
Ukrayna değil! Putin'in gizli planı deşifre oldu: O ülkeyi Rusya'ya katmayı hedefliyor

Gündem

Ukrayna değil! Putin'in gizli planı deşifre oldu: O ülkeyi Rusya'ya katmayı hedefliyor

Ukrayna Rusya savaşının maliyeti açıklandı
Ukrayna Rusya savaşının maliyeti açıklandı

Dünya

Ukrayna Rusya savaşının maliyeti açıklandı

İspanya, Ukrayna'ya tank gönderecek
İspanya, Ukrayna'ya tank gönderecek

Dünya

İspanya, Ukrayna'ya tank gönderecek

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23