Hayvanat bahçesi savaştan nasibini aldı
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı devam ederken, Mykolaiv kentindeki füze saldırılarından etkilenen hayvanat bahçesi, su kesintileri nedeniyle zor durumda kaldı. Ancak gönüllüler ve internet üzerinden bilet satışlarıyla hayvanat bahçesine destek olunuyor.
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Rus ordusunun Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine yönelik düzenlediği füze saldırılarında, Ukrayna'nın Mykolaiv kenti ve yakınlarındaki bir nehirden şehre su taşıyan iki boru hattı zarar gördü. Saldırı sonucunda kentteki hayvanat bahçesinin mali sorunlarla ve su kesintileriyle karşı karşıya kalmasının ardından gönüllülerin yardımları ve internet üzerinden bilet satış yöntemiyle hayvanat bahçesine yardım sağlanıyor.
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