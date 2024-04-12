  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Hayvan pazarındaki yaşlı kadına yapılan jest gülümsetti
Yerel

Hayvan pazarındaki yaşlı kadına yapılan jest gülümsetti

Yeniakit Publisher
2024-04-12 11:45:00 -

Çankırı'da bir vatandaşın hayvan pazarında parası yetmeyen yaşlı kadına yaptığı maddi yardım, çevredekilerin yüzlerinde tebessümlere neden oldu.

Çankırı’da çiftçilik yapan Akif Metin, canlı hayvan pazarında sosyal medya hesabına çekimler yaparken bir pazarlığa tanık oldu. Pazarlıkta, yaşlı bir kadının alacağı hayvana parasının yetmediğini gören Metin, altınlarını ve parasını toparlamaya çalışan yaşlı kadının hayvan pazarlığına ortak olarak paranın üstünü tamamladı. Akif Metin’in yaşlı kadına yaptığı jest pazardaki vatandaşların yüzünü gülümsetti.

“Teyzenin o an ki mutluğu, huzuru tüm dünya malına değerdi”

Video çekerken pazarlığa tanık olduğunu söyleyen Akif Metin, “Bir gün hayvan pazarına gittik. Oraya da büyükbaş hayvanlarımızı götürmüştük. O sırada pazara bir teyze geldi. Cebinde altınlar ve paralar ile birlikte gelmişti. Daha sonra teyzenin alacağı hayvana parası yetmedi, hayvanı alamayacak durumdaydı. Ben de sosyal medya hesaplarıma videolar çekerken o ana tanık oldum ve parasının üstünü tamamlayarak teyzenin hayvanı almasına sebep olduk. İnsanlar, ‘hacca gitmiş gelmiş gibi oldun’ diyorlar. Teyzenin o an ki mutluğu, huzuru tüm dünya malına değerdi” dedi.

60 torunla 200'üncü bayramını kutladı
60 torunla 200'üncü bayramını kutladı

Yerel

60 torunla 200'üncü bayramını kutladı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bayram günü olacak iş mi...
Bayram günü olacak iş mi...

Yerel

Bayram günü olacak iş mi...

Özgür Özel, Gezi tutuklularının yakınlarıyla bayramlaştı
Özgür Özel, Gezi tutuklularının yakınlarıyla bayramlaştı

Gündem

Özgür Özel, Gezi tutuklularının yakınlarıyla bayramlaştı

Bayram tatilinde herkes oraya akın etti
Bayram tatilinde herkes oraya akın etti

Kültür - Sanat

Bayram tatilinde herkes oraya akın etti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23