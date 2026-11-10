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Yerel Hayvan otlatırken inanılmaz ölüm! Üzerine düştüğü tüfek ateş aldı, eski muhtar hayatını kaybetti
Yerel

Hayvan otlatırken inanılmaz ölüm! Üzerine düştüğü tüfek ateş aldı, eski muhtar hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Hayvan otlatırken inanılmaz ölüm! Üzerine düştüğü tüfek ateş aldı, eski muhtar hayatını kaybetti

Samsun’un Asarcık ilçesinde hayvanlarını otlatırken tüfeğinin üzerine düşen eski muhtar, silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Feci olay, Asarcık ilçesi Sakızlı Mahallesi’nde meydana geldi. Sakızlı Mahallesi'nin eski muhtarı Paşa Güngör (50), hayvanlarını otlattığı sırada yanında bulunan tüfeğinin üzerine düştü. Düşmenin etkisiyle ateş alan tüfekten çıkan saçmayla ağır yaralanan Güngör, olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından Asarcık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Paşa Güngör, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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