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Yerel Hayvan barınağı yapımında çalışmalar sürüyor
Yerel

Hayvan barınağı yapımında çalışmalar sürüyor

Yeniakit Publisher
2023-07-26 14:53:00 -
Hayvan barınağı yapımında çalışmalar sürüyor

Kahramankazan Belediyesi tarafından sokak hayvanlarının, barınma ile bakım ve tedavi hizmetlerinin tek merkezden karşılanması amacıyla yapılan Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin yapım çalışmaları aralıksız sürüyor.

İlçede bulunan sahipsiz hayvanların sahiplendirileceği, gerekli durumlarda ameliyat, tedavi gibi ihtiyaçlarının karşılanacağı Kahramankazan Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi yapımının ardından sokakta yaşayan hayvanlar bir yuvaya kavuşacak. Barınak tamamlandığında minik çocukların da ziyaret ederek hayvan sevgisi edineceği bir merkez haline gelecek. Yapımı devam eden barınağın içerisinde idari bina, ameliyathane ve kedi evi gibi alanlar olacak.

Yapımı büyük bir hızla devam eden Hayvan Barınağı en kısa zamanda tamamlanarak ilçenin hizmetine sunulacaktır.


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