Hayvan barınağı yapımında çalışmalar sürüyor

İlçede bulunan sahipsiz hayvanların sahiplendirileceği, gerekli durumlarda ameliyat, tedavi gibi ihtiyaçlarının karşılanacağı Kahramankazan Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi yapımının ardından sokakta yaşayan hayvanlar bir yuvaya kavuşacak. Barınak tamamlandığında minik çocukların da ziyaret ederek hayvan sevgisi edineceği bir merkez haline gelecek. Yapımı devam eden barınağın içerisinde idari bina, ameliyathane ve kedi evi gibi alanlar olacak.

Yapımı büyük bir hızla devam eden Hayvan Barınağı en kısa zamanda tamamlanarak ilçenin hizmetine sunulacaktır.



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