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Gündem Haysiyetsizliğin böylesine pes! Şimdi yaptığını beğendin mi Bay Kemal?
Gündem

Haysiyetsizliğin böylesine pes! Şimdi yaptığını beğendin mi Bay Kemal?

Kahraman Mehmetçiğimiz Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yok etti. PKK-FETÖ sempatizanlığıyla bilinen ve yakın zamanda Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü Amberin Zaman ise TSK'nın operasyonlarından endişe duyduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-11-20 12:01:00 -
Haysiyetsizliğin böylesine pes! Şimdi yaptığını beğendin mi Bay Kemal?

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" yapıldığını bildirdi.

Harekatla, geçtiğimiz hafta İstiklal Caddesi'nde meydana gelen ve 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği hain saldırının intikamı alındı.

Kahraman Türk askerimiz PKK inlerini vurdukça sesi yurt dışından geldi.

Operasyonlardan rahatsız oldu

PKK ve FETÖ'ye verdiği destekle gündeme gelen Amberin Zaman operasyondan duyduğu rahatsızlığı Twitter hesabından duyurdu.

Yapılan operasyondan derin endişe duyduğunu söyleyen Amberin Zaman, "Derik gibi ABD hava koruması altındaki bölgeler Türk askerleri tarafından vuruluyor." dedi.

"İstanbul saldırısına misilleme"

Taksim'deki terör saldırısını görmezden gelen Amberin Zaman, "Kobani ve Kürt kontrolündeki kuzey Suriye'deki diğer hedefler, İstanbul bombalanmasına misilleme olarak vuruluyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin operasyonundan rahatsızlığını her platformda dile getiren sözde gazeteci Amberin Zaman, Suriye'deki kaynaklarından aldığı bilgileri de paylaştı.

Zaman, "Vurulan alanlar, Rus kontrolündeki hava sahası gibi görünüyor. Kuzeydoğu Suriye'deki kaynaklarım, şu ana kadar saldırıların etkisine ilişkin herhangi bir değerlendirmeleri olmadığını söylüyor. Irak Kürdistanı'ndaki Kandil Dohuk Sincar'ın da bu gece Türk hava saldırılarında hedef alındığı bildirildi. ABD'nin devriye gezdiği alanlar da vuruldu." paylaşımında bulundu.

 

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Yorumlar

Maraşlı

Fettosi ve chpkk nin itleri rahat yüzü görmeyin hep endişeli olun..

Zekeriya

Kılıçdaroğlu’na yalvar artık endişelenme her bomba adrese teslim senin bir elin yağda bir elin balda iken mi başına bomba yağan şerefsizlerden endişe duyuyorsun?Git kurtar  seninde endişen bitsin bombalar başına yağınca.
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