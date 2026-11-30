Hayrettin Güngör’e Cumhurbaşkanlığı Kararıyla üst düzey görev
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Kahramanmaraş önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla Kamu Gözetimi Kurulu üyeliğine atandı.
Kahramanmaraş önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (KGK) üyeliğine atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla alınan karar, 27 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.
Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 2026/401 sayılı atama kararıyla Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun yeni yönetimi belirlendi. Karar kapsamında kurul başkanlığına Prof. Dr. Orhan Çelik getirilirken, Hayrettin Güngör de kurul üyeliğine atanan isimler arasında yer aldı.
Kurul üyeliklerine ayrıca Bekir Keleş ve Devriş Ahmet Akıncı getirildi.
Kahramanmaraş’ta 2019-2024 yılları arasında Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Güngör’ün yeni görevi, kentte de dikkat çekti.