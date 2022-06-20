Hayret Jesus! Portekizli olmayan bir isme evet dedi!

Forvet bölgesi için birçok futbolcuyla temas halinde olan Fenerbahçe, Torino ile sözleşmesi sona eren Andrea Belotti'yi gündemine aldı.

Portekiz basınından Record'un haberine göre, Jorge Jesus'un İtalyan golcü Andrea Belotti'nin transferine onay verdiği kaydedildi.

DİĞER FORVET ADAYLARI

Ayrıca haberde; Sarı lacivertlilerin, Artem Dzyuba, Lassina Traore ve Erison için de görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

GEÇEN SEZON 23 MAÇTA 8 GOL ATTI

Torino'dan ayrılan 28 yaşındaki forvet Belotti, geçen sezon İtalyan ekibiyle 23 maça çıktı. Yıldız oyuncu 23 karşılaşmada 8 gol ve 1 asist kaydetti.

MİLLİ TAKIMDA 12 GOLÜ VAR

Belotti'nin güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda. 1.81 boyundaki santrfor, İtalya Milli Takım'ında ise 44 maçta 12 gol attı.