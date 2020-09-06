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Aktüel "Hayme Ana" kabri başında anıldı
Aktüel

"Hayme Ana" kabri başında anıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-06 20:06:37 -
"Hayme Ana" kabri başında anıldı

KÜTAHYA (AA) - Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi olan ve "devlet ana" olarak anılan "Hayme Ana" kabri başında anıldı.

"Hayme Ana" için Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çarşamba köyündeki kabri başında 739. kez anma töreni düzenlendi.

Anma etkinliği, İlçe Müftülüğünce Çarşamba köyü Hayme Ana Camisi'nde mevlit okutulup Hayme Ana ve şehitler için dua edilmesiyle başladı.

Daha sonra Kütahya Valisi Ali Çelik ve diğer protokol üyeleri, Hayme Ana'nın türbesini ziyaret edip dua etti.

Vali Çelik, törende yaptığı konuşmada, Hayme Ana'nın yalnız bir obanın değil, tüm Türklerin "kutlu anası" ve Türk kadınının simgesi olduğunu söyledi.

Hayme Ana'nın önemli bir şahsiyet olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Kadının Türk toplum yaşantısında üstlendiği anlamlı rolün ve sorumluluğun en güzel örneklerinden biri olan Hayme Ana, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda fikri, emeği, alın teri ve duasıyla ilk harcı atan, inşasına yüreğini koyan kadındır. Hayme Ana'nın yetiştirdiği evlatları bir milletin kaderini belirlerken dünya tarihinin de seyrini değiştirmişlerdir. Ecdadımızın emaneti olan bu köklü mirasa her zaman sahip çıkacak, birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle ülkemizi huzur ve refah içinde geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışacağız."

Törenin ardından Vali Çelik, anma yürüyüşü gerçekleştirecek Bilecik Doğa Sporları Kulübü Derneği (BİDOS) ekibine Bilecik Valiliğine ulaştırılmak üzere Kayı Boyu sancağını ve Domaniç toprağını teslim etti.

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