Haymana Mutabakatı Heyeti Başkanı Hasan Yaşar Karamollaoğlu'nun en büyük yanlışını anlattı!

6'lı masanın Meral Akşener'e "İşine gelmiyorsa git" dediğini örnek gösteren Başkan Yaşar, Millet İttifakı'nın iktidar olması durumunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun değişip değişmediğinin ortaya çıkacağını ancak Milli Görüşçülerin bu riski alamayacaklarını söyledi.



Yeni Akit'e konuşan Haymana Mutabakatı Heyeti Başkanı Hasan Yaşar, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Milli Görüş'ün değerlerini temsil etmediğini ifade etti.



6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı Saadet Partisi Genel Merkez binasında açıklanırken atılan sloganlara değinen Başkan Yaşar, "Milli Görüş hareketi 53 yıldır bu ülkede siyaset yapıyor. Hareketimizin 5 partisinden 4'ü kapatıldı. 4 partimizin 4'ü de, 'Laiklik karşıtı' olması bahanesiyle kapatıldı. Saadet Partisi Genel Merkez binası önünde atılan "Türkiye laiktir, laik kalacak" gibi sloganlar Milli Görüşçüleri bu yüzden rahatsız etmiştir." dedi.

"Koalisyonda protokol vardı"

"Saadet Partisi'nin 6'lı masa ittifakında yaptığı en büyük hata geçmişi örnek göstermek." diyen Yaşar, " 'Daha önce de biz Cumhuriyet Halk Partisi ile koalisyon yaptık, bu koalisyonu yürüttük, yine aynı şekilde bu koalisyonu yapabiliriz' diyorlar. Ama orada bir fark var." deyip, yanlışı şöyle vurguladı: Orada koalisyonlarla ilgili ayrı bir protokol vardı. Koalisyon protokolüne göre, taraflardan herhangi birisi bu protokole uymazsa hükümet bozulabiliyordu. Yani samimiyeti test edebiliyordunuz. Ama bugün yaptıkları ittifakta böyle bir hakları yok. Cumhurbaşkanı seçildikten sonra tek imza yetkisine sahip olacak. Seçim sonra yapılacak itirazların hiçbir önemi olmayacak.



1974 yılına dikkat çeken Hasan Yaşar, "74 koalisyonunda, protokole göre Ecevit'in, yurt dışına çıktığı zaman vekaleti Erbakan Hoca'ya bırakması gerekiyordu. Ecevit yurt dışına çıkarken vekaleti Erbakan Hoca'ya çıkartmadığı için, Erbakan Hoca o koalisyonu bozdu." şeklinde konuştu.

"Akşener'e işine gelmiyorsa git dediler"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masadan ayrılıp geri dönme sürecini örnek gösteren Başkan Yaşar, "6'lı masa iktidar oldu diyelim. Temel bey bir konuda itiraz ettiği zaman bunun hiçbir önemi olmayacak. 6 Mart'tan önce Meral Akşener ile yaşadıkları krizde de bunu gördük. Akşener o gün bir konuya itiraz edince, 'İşine geliyorsa otur, gelmiyorsa kalk git' dediler. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'ben değiştim' demesine inanıp, bu kadar riski almamız doğru değil." ifadelerini kullandı.



6'lı masanın Ortak Mutabakat Metni'nde Milli Görüş'ün değerlerine uygun olmayan maddelerin varlığını eleştiren Hasan Yaşar, "Metinde İslam İşbirliği Teşkilatı dışında hiçbir yerde İslam kelimesi geçmemiştir. Metnin birçok maddesine baktığımızda bunu tasvip etmemiz mümkün değil." diye konuştu.

İstanbul Sözleşmesi çıkmazı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun LGBT'li sapkınlar ile İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin vaatlerini de hatırlatan Hasan Yaşar, şu ifadeleri anlattı:



İstanbul Sözleşmesi 2011 yılında Türkiye'de yürürlüğe konduktan sonra, yürürlükten kalkması için en büyük mücadeleyi Milli Görüşçüler vermiştir. Rahmetli Oğuzhan Asiltürk bey Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşerek İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasını talep etmiştir. Milli Görüşçülerin talebi kamuoyunda da ciddi manada destek bulmuş ve hükümet bu sözleşmeyi iptal etmiştir. Ancak CHP ve türevlerinin tamamı bu sözleşmenin kalkmasına karşı çıkmış, bugün de her ne kadar Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde olmasa da İstanbul Sözleşmesi'ni geri getireceklerini aleni olarak beyan ediyorlar.



"ORTAK MUTABAKAT METNİ MİLLİ GÖRÜŞ'ÜN MÜCADELE ETTİĞİ MADDELERDEN OLUŞUYOR"



Saadet Partisi ve Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Milli Görüş'ün değerlerini temsil etmediğini söyleyen Yaşar, "Saadet Partisi bugün Necmettin Erbakan Hoca'nın savunduğu değerlere aykırı bir politika üretmektedir. Masanın Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde AB'ye tam üyelik, Kıbrıs'taki çözümün Birleşmiş Milletler'e havale edilmesi, faizli ekonomik düzen, var, Filistin davamızla ilgili olumlu tek madde yok. O açıdan, Ortak Politikalar Mutabakat Metni, Saadet Partisi'nin altına imza attığı ancak Milli Görüş'ün 50 yıldır itiraz ettiği, itiraz etmekle de kalmayıp buna karşı mücadele ettiği maddelerden oluşuyor." dedi.



Haymana Mutabakatı Heyeti Başkanı Hasan Yaşar, sözlerini şöyle tamamladı:

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Milli Görüş hareketi sadece Saadet Partisi'nden oluşmuyor. Milli Görüş hareketi 27 kuruluştan meydana geliyor. Saadet Partisi bunlardan yalnızca bir tanesi. Saadet Partisi tabanının yüzde 90'ı da yönetim gibi düşünmüyor zaten. Temel beyin Saadet Partisi'nin kurumsal kimliğini temsil ediyorum demesi doğrudur ama Milli Görüş'ü temsil ediyorum demesi doğru değildir.

Kılıçdaroğlu'nun 'değiştim' sözleri!

Kılıçdaroğlu'nun elinde bugün bir yetki yok. 'Ben samimiyim, değiştim' diyor. Tamam, inanalım. Ama bunun önce fiiliyatını görmek lazım. Bu da ancak iktidar olursa test edilebilir.

Bizim temel itirazımız Milli Görüş değerlerini benimsemeyen, Milli Görüşçü olmayan bir kişinin Saadet Partisi'nin adayı olmasınadır. Yani diyoruz ki eğer bir kişi Saadet Partisi adına cumhurbaşkanı adayı olacaksa Milli Görüş'ün temel değerlerini savunması, Milli Görüş'ün hassasiyetlerini bilmesi gerekir.