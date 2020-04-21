Hayırseverin yardımlarını polis ekipleri dağıttı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde ihtiyaç sahipleri için hayırsever bir vatandaşın bağışladığı gıda yardımları, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ulaştırıldı.

Merzifon’da bir hayırsever, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılması için Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğüne gıda yardımında bulundu. İhtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak için gıda ürünlerinin bulunduğu torbalar, polis memurları tarafından ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerinin evlerine götürüldü. Gıda torbalarını dağıtan polisler, vatandaşlara evde kal çağrısında bulundu.

Merzifon İl Emniyet Müdürü Sunay Öztürk yaptığı açıklamada, "Korona virüs salgını nedeniyle iş yeri kapanan, yevmiyeci ve ihtiyaç sahibi ailelere hayırsever bir vatandaşımız tarafından bağışlanan gıda yardımları, mesai arkadaşlarımız tarafından ulaştırılmıştır. Salgının yayılmasını önlemek için Sağlık Bakanlığı’mızın ve aldığı tedbirlere uyalım, zorunlu olmadıkça evlerimizden dışarı çıkmayalım” dedi.