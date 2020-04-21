  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Hayırseverin yardımlarını polis ekipleri dağıttı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde ihtiyaç sahipleri için hayırsever bir vatandaşın bağışladığı gıda yardımları, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ulaştırıldı.

2020-04-21 17:55:18 -
Hayırseverin yardımlarını polis ekipleri dağıttı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde ihtiyaç sahipleri için hayırsever bir vatandaşın bağışladığı gıda yardımları, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ulaştırıldı.


Merzifon’da bir hayırsever, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılması için Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğüne gıda yardımında bulundu. İhtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak için gıda ürünlerinin bulunduğu torbalar, polis memurları tarafından ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerinin evlerine götürüldü. Gıda torbalarını dağıtan polisler, vatandaşlara evde kal çağrısında bulundu.


Merzifon İl Emniyet Müdürü Sunay Öztürk yaptığı açıklamada, "Korona virüs salgını nedeniyle iş yeri kapanan, yevmiyeci ve ihtiyaç sahibi ailelere hayırsever bir vatandaşımız tarafından bağışlanan gıda yardımları, mesai arkadaşlarımız tarafından ulaştırılmıştır. Salgının yayılmasını önlemek için Sağlık Bakanlığı’mızın ve aldığı tedbirlere uyalım, zorunlu olmadıkça evlerimizden dışarı çıkmayalım” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı