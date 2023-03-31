Hayırsever diş hekimi hikayesini İHH youtube kanalında anlattı
İHH Youtube kanalında bu hafta, yetimlere destek olmak amacıyla örnek çalışmalarda bulunan diş hekimi İlhan Ocak’ın hikâyesi yayınlandı.
"Yetim deyince bizim için akan sular duruyor" diyor diş hekimi İlhan Ocak. Zorlu geçen bir eğitim sürecinin ardından bugün bulunduğu konuma, 'anne baba duası' ve yaptığı hayır işlerinin vesile olduğuna inanıyor. İlhan Ocak, hayır işlerinin bereketini hayatının her alanında gördüğünü belirtiyor.
İHH Youtube kanalında yayınlanan İyilik Hikâyeleri serisine bu hafta Diş Hekimi İlhan Ocak konuk oldu. Ocak röportajda, “Güzel Şeylerin Parçası Olun” sloganıyla kliniğinde yetimler yararına hazırlattığı köşenin hikâyesini anlattı.
"Yetime Dokunduğunda Allah Kat be Kat Fazlasını Veriyor" | Diş Hekimi İlhan Ocak'ın Hikayesi, İHH Youtube kanalında yayında.