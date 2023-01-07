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Spor Hayırlı olsun Çağlar Söyüncü! Resmen anlaştılar...
Spor

Hayırlı olsun Çağlar Söyüncü! Resmen anlaştılar...

Milli yıldızımız Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'in radarına girdi. İspanyol temsilcisi, sözleşmesi sezon sonu bitecek 26 yaşındaki oyuncu ile anlaştı.

Yeniakit Publisher
2023-01-07 17:45:00 -
Hayırlı olsun Çağlar Söyüncü! Resmen anlaştılar...

Milli yıldızımız Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'in radarına girdi. İspanyol temsilcisi, sözleşmesi sezon sonu bitecek 26 yaşındaki oyuncu ile anlaştı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin Çağlar Söyüncü, adım adım Atletico Madrid yolcusu...

Sezon sonu serbest kalacak futbolcuyla anlaşan La Liga ekibi Atletico Madrid, Çağlar'ı ocak transferinde kadrosuna katmak için uğraşıyor.

Romano yazdı: Çağlar, İspanya yolcusu

İspanyol basınının İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya dayandırdığı habere göre Çağlar Söyüncü ile Atletico Madrid arasında anlaşma sağlandı.

Haziran ayında sözleşmesinin sona ereceği Leicester City'de forma şansı bulmakta zorlanan milli stoper, bu sezon sadece 2 maça çıkabildi.

2018'de Leicester'a 21 milyon euroya transfer olan milli oyuncu, 2019/2020 sezonunda Premier Lig'in en iyi kadrosuna seçilmişti

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