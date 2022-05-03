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Gündem Hayırlı işler bol güneşler! Abdullah Gül'e bak sen
Gündem

Hayırlı işler bol güneşler! Abdullah Gül'e bak sen

Ramazan Bayramı'nda tüm siyasi liderler kameralar karşısına geçerken, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü gören olmadı. Gül'ün eşiyle birlikte Ramazan Bayramı tatili için Paris'e gittiği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-03 11:52:00 -
Hayırlı işler bol güneşler! Abdullah Gül'e bak sen

 

Ramazan Bayramı'nın ilk gününü siyasiler İstanbul ve Ankara'da geçirirken bayram namazı çıkışında kameralara görüntü verdi. Kameralar karşısına geçmeyen tek isim ise 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül oldu. Sosyal medya hesabından geçen bayram yayınladığı mesajın tekrarını paylaşıp  “Herkesin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor; huzur, sağlık ve mutluluk diliyorum” diye yazan Gül'ün nerede olduğu merak konusu oldu. OdaTv'nin haberine göre bayram namazı sonrası diğer siyasiler gibi kameralar karşısına geçmeyen Gül yurtdışına çıktı.

Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül'ün, tatil için Fransa’nın başkenti Paris’e gittiği belirtildi.

 

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